Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Αποσωληνώθηκε ο τρίτος τραυματίας

  • Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει βελτίωση και να αναπνέει μόνος του.
  • Ο 20χρονος Κώστας έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και αντιμετωπίζει πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, καθώς έχουν μετακινηθεί δύο σπόνδυλοι στον αυχένα.
  • Αρχικά οι γιατροί είχαν δώσει το πράσινο φως για τη μεταφορά του στην Ελλάδα, ωστόσο χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργείο λόγω οιδήματος. Ο χρόνος αποθεραπείας παραμένει άγνωστος.
Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Αποσωληνώθηκε ο τρίτος τραυματίας

Aποσωληνώθηκε ο τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, που παρέμεινε στη Ρουμανία.

Ο 20χρονος Κώστας έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και έχει πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, καθώς έχουν μετακινηθεί δύο σπόνδυλοι στον αυχένα.

Αρχικά οι γιατροί είχαν δώσει το πράσινο φως ώστε να μεταφερθεί και εκείνος στην Ελλάδα, ωστόσο στη συνέχεια είδαν το οίδημα και αποφάσισαν ότι είναι αναγκαίο να μπει στο χειρουργείο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που επικαλείται το Mega, τα πράγματα πηγαίνουν καλά, αφού ο ασθενής αποσωληνώθηκε και αναπνέει μόνος του.

Άγνωστος παραμένει ο χρόνος αποθεραπείας, ενώ ακόμη οι γιατροί δεν μπορούν να πουν το πότε θα επιστρέψει στην Ελλάδα.

 

08:42 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

08:24 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

07:57 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

03:42 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

