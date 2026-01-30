Τραγωδία με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Αποσωληνώθηκε ο τρίτος τραυματίας

Aποσωληνώθηκε ο τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, που παρέμεινε στη Ρουμανία.

Ο 20χρονος Κώστας έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και έχει πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, καθώς έχουν μετακινηθεί δύο σπόνδυλοι στον αυχένα.

Αρχικά οι γιατροί είχαν δώσει το πράσινο φως ώστε να μεταφερθεί και εκείνος στην Ελλάδα, ωστόσο στη συνέχεια είδαν το οίδημα και αποφάσισαν ότι είναι αναγκαίο να μπει στο χειρουργείο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που επικαλείται το Mega, τα πράγματα πηγαίνουν καλά, αφού ο ασθενής αποσωληνώθηκε και αναπνέει μόνος του.

Άγνωστος παραμένει ο χρόνος αποθεραπείας, ενώ ακόμη οι γιατροί δεν μπορούν να πουν το πότε θα επιστρέψει στην Ελλάδα.