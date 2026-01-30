Κίνηση: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

  Δύσκολη είναι και σήμερα (30/01) η κατάσταση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, όπου μποτιλιάρισμα σημειώνεται από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.
  Στην Κηφισίας, «κολλημένοι» είναι οι οδηγοί στο ύψος της Κατεχάκη, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα. Η ίδια εικόνα επικρατεί και στο κέντρο της Αθήνας, όπου στο «κόκκινο» είναι η Βασ. Κωνσταντίνου και η Βασ. Σοφίας.
  Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, με 15΄-20΄στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Επίσης, καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Αθηνών, στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Δύσκολη είναι και σήμερα (30/01) η κατάσταση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, όπως και στους υπόλοιπους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι αυξημένη.

Συγκεκριμένα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον Κηφισό, και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Στην Κηφισίας, «κολλημένοι» είναι οι οδηγοί στο ύψος της Κατεχάκη, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η ίδια εικόνα επικρατεί και στο κέντρο της Αθήνας, όπου στο «κόκκινο» είναι η Βασ. Κωνσταντίνου και η Βασ. Σοφίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία
Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

 

08:42 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

