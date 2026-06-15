Δημοσκόπηση Alco: Μικρή άνοδος για τη ΝΔ, στη 2η θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Ποια είναι η άποψη των πολιτών για τα νέα κόμματα

Η δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha, που διεξήχθη 9-13 Ιουνίου 2026, δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα κατά 9,1% στην πρόθεση ψήφου. Παράλληλα, το 51% των πολιτών διαφωνεί με την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ενώ το 32% θεωρεί ότι κανένας πολιτικός αρχηγός δεν αντιλαμβάνεται τα προβλήματα της κοινωνίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις 9,1 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 23,3% έναντι 14,2% της ΕΛΑΣ.
  • Το 51% των πολιτών δηλώνει ότι διαφωνεί με την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, με ένα 19% να λέει ότι συμφωνεί.
  • Στην ερώτηση για το ποιος πολιτικός αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας, το 32% των ερωτηθέντων απάντησε «Κανένας». Ακολουθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης (23%), ο Αλέξης Τσίπρας (12%) και ο Νίκος Ανδρουλάκης (12%).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Στις 9,1 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η Alco για τον Alpha, το διάστημα 9 έως 13 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 23,3% και διαφορά 9,1% από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που βρίσκεται στο 14,2%. Ακολουθούν: το ΠΑΣΟΚ με 10,3%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 8,1%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το ΚΚΕ με 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%, η Φωνή Λογικής με 2,9%, το ΜέΡΑ25 με 2,8%, η Νίκη με 1,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,1% και οι Δημοκράτες με 0,7%.

Το άλλο κόμμα συγκεντρώνει 2,9% ενώ οι αναποφάσιστοι είναι στο 16%.

Δημοσκόπηση Alco

Η αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Το 51% των πολιτών δηλώνει ότι διαφωνεί με την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, με ένα 19% να λέει ότι συμφωνεί.

Δημοσκόπηση Alco

Η απόδοση της Κυβέρνησης

Δημοσκόπηση Alco

Ποιος πολιτικός αρχηγός θεωρείτε ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας;

Το 32% των ερωτηθέντων απάντησε «Κανένας» στην ερώτηση «Ποιος πολιτικός αρχηγός θεωρείτε ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας;».

Ακολουθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης (23%), ο Αλέξης Τσίπρας (12%) και ο Νίκος Ανδρουλάκης με (7%)

Δημοσκόπηση Alco

Η άποψη των πολιτών για τα νέα κόμματα

Δημοσκόπηση Alco

Δημοσκόπηση Alco Δημοσκόπηση Alco

Οι ψηφοφόροι της ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Δημοσκόπηση Alco

Δημοσκόπηση Alco

Οι ψηφοφόροι της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» της Καρυστιανού

Δημοσκόπηση Alco

Δημοσκόπηση Alco

Η ταυτότητα της έρευνας

Δημοσκόπηση Alco

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