Δημοσκόπηση Alco: Μικρή άνοδος για τη ΝΔ, στη 2η θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Ποια είναι η άποψη των πολιτών για τα νέα κόμματα

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Στις 9,1 μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η Alco για τον Alpha, το διάστημα 9 έως 13 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 23,3% και διαφορά 9,1% από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, που βρίσκεται στο 14,2%. Ακολουθούν: το ΠΑΣΟΚ με 10,3%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 8,1%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το ΚΚΕ με 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%, η Φωνή Λογικής με 2,9%, το ΜέΡΑ25 με 2,8%, η Νίκη με 1,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,1% και οι Δημοκράτες με 0,7%.

Το άλλο κόμμα συγκεντρώνει 2,9% ενώ οι αναποφάσιστοι είναι στο 16%.

Η αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Το 51% των πολιτών δηλώνει ότι διαφωνεί με την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, με ένα 19% να λέει ότι συμφωνεί.

Η απόδοση της Κυβέρνησης

Ποιος πολιτικός αρχηγός θεωρείτε ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας;

Το 32% των ερωτηθέντων απάντησε «Κανένας» στην ερώτηση «Ποιος πολιτικός αρχηγός θεωρείτε ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας;».

Ακολουθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης (23%), ο Αλέξης Τσίπρας (12%) και ο Νίκος Ανδρουλάκης με (7%)

Η άποψη των πολιτών για τα νέα κόμματα

Οι ψηφοφόροι της ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Οι ψηφοφόροι της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» της Καρυστιανού

Η ταυτότητα της έρευνας