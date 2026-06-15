Ολυμπιακός: Έστειλαν υπογεγραμμένα τα συμβόλαιά τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Μοντέρο

Ο Ολυμπιακός προχωρά τον σχεδιασμό του για την επόμενη σεζόν, μετά την ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης χρονιάς, στην οποία κατέκτησε τη EuroLeague και τη Stoiximan GBL. Η ομάδα του Πειραιά δεν περιορίζει τον σχεδιασμό της στην ανακαίνιση του ΣΕΦ, καθώς επιδιώκει και την ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και ο Ζαν Μοντέρο αναμένεται να αποτελέσουν τα δύο νέα πρόσωπα στην περιφέρεια των «ερυθρόλευκων». Οι δύο παίκτες προσθέτουν λύσεις στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος διαμορφώνει την ομάδα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Ο 32χρονος Μίλερ-ΜακΙντάιρ εξαργύρωσε την εξαιρετική παρουσία του στον Ερυθρό Αστέρα με τη μεταγραφή του στον Πειραιά. Ο Αμερικανός γκαρντ διαθέτει σημαντική εμπειρία από το ευρωπαϊκό μπάσκετ και αναμένεται να δώσει βάθος και ποιότητα στην περιφέρεια του Ολυμπιακού.

Ο κατά δέκα χρόνια νεότερος Μοντέρο ανέβασε σημαντικά την αξία του με τις εμφανίσεις του στην πρώτη του χρονιά με τη Βαλένθια στη EuroLeague. Ο Ολυμπιακός κινήθηκε για την απόκτησή του, προσπέρασε τον ανταγωνισμό και ενέταξε στο δυναμικό του τον Δομινικανό γκαρντ.

Οι δύο παίκτες έστειλαν σήμερα τα υπογεγραμμένα συμβόλαιά τους στους πρωταθλητές Ευρώπης. Η συνέχεια θα δείξει ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Ολυμπιακού, ο οποίος καλείται να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο μετά την κατάκτηση των δύο τίτλων.