Νετανιάχου: Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε το Ισραήλ από την απειλή «πυρηνικού ολέθρου»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε το Ισραήλ από την απειλή «πυρηνικού ολέθρου», υπερασπιζόμενος τις στρατιωτικές του επιλογές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Amir Cohen, Reuters
Φωτογραφία: Amir Cohen, Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή «πυρηνικού ολέθρου», στον απόηχο της συμφωνίας Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.
  • Υπεραμύνθηκε των επιλογών του για στρατιωτικές επιχειρήσεις, τονίζοντας: «Έχουμε δημιουργήσει βαθιές ζώνες ασφαλείας γύρω από το Ισραήλ».
  • Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εκλαμβάνεται ως «αποτυχία» για τον Νετανιάχου, ο οποίος ανακοίνωσε πως θα διεκδικήσει την επανεκλογή του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ισχυρίστηκε σήμερα ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή «πυρηνικού ολέθρου», στον απόηχο της ανακοίνωσης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι σώσαμε το Κράτος του Ισραήλ από την απειλή πυρηνικού ολέθρου», είπε ο Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου, στη διάρκεια της οποίας υπεραμύνθηκε των επιλογών του για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Έχουμε δημιουργήσει βαθιές ζώνες ασφαλείας γύρω από το Ισραήλ. Το κάναμε στη Γάζα, στον Λίβανο και στη Συρία (…) Θα παραμείνουμε στις ζώνες ασφαλείας για όσο χρειαστεί προκειμένου να προστατεύσουμε τη χώρα μας», τόνισε.

Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εκλαμβάνεται ως «αποτυχία» για τον Νετανιάχου από μερίδα της κοινής γνώμης και κόμματα της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στις προσεχείς εκλογές. «Θα θέσω υποψηφιότητα στις εκλογές και σκοπεύω να κερδίσω», δήλωσε.

 

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