Βρετανία: Ένοχος 36χρονος δάσκαλος για τη σεξουαλική κακοποίηση και τη δολοφονία του 13 μηνών θετού γιου του

Μια ανατριχιαστική υπόθεση συστηματικής σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης ενός βρέφους μόλις 13 μηνών, η οποία κατέληξε στον θάνατό του από ασφυξία, εκδικάστηκε στο Δικαστήριο του Πρέστον στην Αγγλία. Οι ένορκοι έκριναν ένοχο τον 36χρονο Τζέιμι Βάρλεϊ, δάσκαλο σε γυμνάσιο του Μπλάκπουλ, για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του μικρού Πρέστον Ντέιβι.

Το βρέφος είχε δοθεί για υιοθεσία στον Βάρλεϊ και τον σύντροφό του, Τζον ΜακΓκόουαν-Φαζακέρλεϊ, τον Απρίλιο του 2023, έπειτα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης των αρμόδιων Αρχών. Μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων μηνών, το παιδί έχασε τη ζωή του, φέροντας συνολικά 40 εσωτερικά και εξωτερικά τραύματα, τα οποία, σύμφωνα με τις δικαστικές Αρχές, δεν οφείλονταν σε ατύχημα.

Ο Βάρλεϊ είχε λάβει ετήσια άδεια από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα για να φροντίζει το μωρό, ενώ ο σύντροφός του κρίθηκε επίσης ένοχος για την πρόκληση ή την αποδοχή του θανάτου του ανηλίκου.

A high school teacher in the UK has been found guilty of the murder and sexual abuse of a 13-month-old baby he treated as a “plaything”https://t.co/PSBxapP3ee — RTÉ News (@rtenews) June 15, 2026

Τα μηνύματα για την έλλειψη ύπνου και οι ύποπτες επισκέψεις στα επείγοντα

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, αποκαλύφθηκε ότι ο 36χρονος δάσκαλος, αντιμετώπιζε έντονες δυσκολίες στη διαχείριση του βρέφους, εξαιτίας των συχνών νυχτερινών του αφυπνίσεων. Χαρακτηριστικό είναι το γραπτό μήνυμα που έστειλε στις 6 Απριλίου στην αδελφή του, η οποία εργάζεται ιδιωτικά ως σύμβουλος ύπνου για μωρά, στο οποίο ανέφερε:

«Σήμερα είναι τελειωμένος. Δεν κοιμήθηκε καθόλου μετά τις 11:30 το βράδυ. Ξυπνούσε κάθε μιάμιση ώρα»

Στο σύντομο χρονικό διάστημα που ο μικρός Πρέστον διέμενε με το ζευγάρι στο Μπλάκπουλ, χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα τρεις φορές σε νοσοκομείο, φέροντας μεταξύ άλλων κάταγμα στον αριστερό αγκώνα. Τον Ιούλιο του 2023, οι κάμερες ασφαλείας του νοσοκομείου, κατέγραψαν τους δύο άνδρες να μπαίνουν στα επείγοντα με το παιδί, με τον Βάρλεϊ να φωνάζει έντρομος στο ιατρικό προσωπικό: «Μην τον αφήσετε να πεθάνει. Σας παρακαλώ, μην τον αφήσετε να πεθάνει».

Jamie Varley was today found guilty of murdering and sexually abusing a 13-month-old baby boy while he was in the process of adopting him with his partner, John McGowan-Fazakerley, who was also convicted on a number of charges.

Preston Davey was adopted in March 2023 and was… pic.twitter.com/Y3IYInWjXg — Channel 5 News (@5_News) June 15, 2026

Οι ψευδείς ισχυρισμοί για την μπανιέρα και η κατάρρευση στο νοσοκομείο

Ο κατηγορούμενος επιχείρησε να δικαιολογήσει την κατάσταση του παιδιού ισχυριζόμενος ότι το είχε αφήσει μόνο του για λίγα λεπτά στην μπανιέρα και το εντόπισε αναίσθητο. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση κατέρριψε πλήρως τους ισχυρισμούς του, καθώς διαπιστώθηκε ότι τα μαλλιά του βρέφους ήταν εντελώς στεγνά, φορούσε πάνα, η μπανιέρα ήταν άδεια και δεν υπήρχε ίχνος νερού στο αναπνευστικό του σύστημα. Ως επίσημη αιτία θανάτου προσδιορίστηκε η οξεία απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών (ασφυξία).

Remembering Preston Davey the baby boy murdered and abused in Staining by his soon-to-be adopted ‘dads’ https://t.co/VEXHGpcyNE — Blackpool Gazette (@The_Gazette) June 15, 2026

«Σκοτώστε με, εγώ φταίω», φώναζε ο 36χρλόνος στο νοσοκομείο

Όταν οι γιατροί ανακοίνωσαν ότι η καρδιά του Πρέστον σταμάτησε να χτυπά παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ο 36χρονος αντέδρασε υστερικά μπροστά σε αστυνομικούς και νοσηλευτές, φωνάζοντας: «Σκοτώστε με… όλα είναι δικό μου λάθος». Μάλιστα, σε βίντεο που περιλαμβάνεται στα στοιχεία της δικογραφίας, ο δάσκαλος εμφανίζεται να κλαίει στο πάτωμα και να ομολογεί: «Δεν μπορώ, όχι, εγώ το έκανα αυτό»