Τσαντ: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα απέλυσαν 18 εργαζομένους για σεξουαλικές επιθέσεις σε Σουδανές πρόσφυγες

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Η ανθρωπιστική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) ανακοίνωσε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου την απόλυση 18 εργαζομένων της στο Τσαντ, έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση γυναικών από το Σουδάν που είχαν καταφύγει στη χώρα ως πρόσφυγες.

Σύμφωνα με την οργάνωση, διεξήχθη έρευνα για συνολικά 59 καταγγελίες, από τις οποίες επιβεβαιώθηκαν περιπτώσεις «σοβαρής παραβατικής συμπεριφοράς». Ως αποτέλεσμα, 18 εργαζόμενοι απολύθηκαν και αποκλείστηκαν οριστικά από κάθε μελλοντική συνεργασία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Η ανακοίνωση της MSF επιβεβαίωσε σχετικό δημοσίευμα του Associated Press.

Καταγγελίες από Σουδανές πρόσφυγες

Οι καταγγελίες διατυπώθηκαν στα τέλη του 2024 από Σουδανές πρόσφυγες που ζουν στην ανατολική περιοχή του Τσαντ, όπου η οργάνωση δραστηριοποιείται παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια σε ανθρώπους που διέφυγαν από τον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανέφεραν ότι, μόλις έγιναν γνωστές οι καταγγελίες, ανέπτυξαν άμεσα ειδικές ομάδες ερευνών προκειμένου να εξετάσουν προληπτικά όλα τα περιστατικά.

Όπως διευκρίνισε η οργάνωση, ορισμένες από τις 59 καταγγελίες επιβεβαιώθηκαν, ενώ άλλες δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν, κυρίως επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ήταν εφικτή η ταυτοποίηση των θυμάτων ή των φερόμενων δραστών.

Άμεσες απολύσεις και πειθαρχικά μέτρα

«Όταν οι έρευνες διαπίστωσαν σοβαρά παραπτώματα, ελήφθησαν άμεσα πειθαρχικά μέτρα», ανέφερε η MSF.

Η οργάνωση χαρακτήρισε τις πράξεις αυτές «σοβαρή παραβίαση των αξιών και των ευθυνών της MSF» και πρόσθεσε ότι «λυπούμαστε βαθιά για τη βλάβη που προκλήθηκε».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι συνεχίζει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης, εντοπισμού και αντιμετώπισης περιστατικών σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης.

Πάνω από 900.000 πρόσφυγες στο Τσαντ

Ο πόλεμος στο Σουδάν, που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 μεταξύ του τακτικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους και τον εκτοπισμό περισσότερων από 12 εκατομμυρίων ανθρώπων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Περισσότεροι από 900.000 Σουδανοί έχουν αναζητήσει καταφύγιο στο γειτονικό Τσαντ από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Οι πρόσφυγες αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο του πληθυσμού στις ανατολικές επαρχίες της χώρας, γεγονός που έχει αυξήσει σημαντικά τις ανθρωπιστικές ανάγκες στην περιοχή.