Ελσίνκι: Τέσσερις επιθέσεις με μαχαίρι μέσα σε μία εβδομάδα – Ανησυχία για την οπλοφορία ανηλίκων

Η αστυνομία του Ελσίνκι ερευνά τέσσερις επιθέσεις με μαχαίρι που σημειώθηκαν σε δημόσιους χώρους μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, με όλες τις υποθέσεις να διερευνώνται ως απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Νέα επίθεση στον σταθμό Pukinmäki

Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον σιδηροδρομικό σταθμό Pukinmäki, όπου ένας άνδρας μαχαίρωσε έναν άλλο άνδρα, αναφέρει το Yle.

Το θύμα υπέστη σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται, ενώ η αστυνομία έχει συλλάβει τον ύποπτο.

Επιθέσεις σε Sörnäinen, Vallila και Malmi

Την Κυριακή το απόγευμα, κοντά στον σταθμό του μετρό στο Sörnäinen, ένα άτομο μαχαιρώθηκε στην περιοχή του κορμού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο.

Στην περιοχή Vallila του Ελσίνκι, ένας άνδρας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι την Παρασκευή στην οδό Nokiankuja, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Αρχικά συνελήφθησαν τρία άτομα, ωστόσο ένας ύποπτος παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου.

Επιπλέον, την περασμένη Δευτέρα καταγράφηκε ακόμη ένα περιστατικό στο πάρκο Örskinkpuisto στο Malmi, όπου το θύμα υπέστη σοβαρά τραύματα που χρειάστηκαν νοσηλεία.

Διαφορές για χρέη και ηλεκτρικό πατίνι πίσω από τις επιθέσεις

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση στη Vallila φέρεται να συνδέεται με οικονομικές διαφορές, ενώ το θύμα και ο δράστης φαίνεται πως γνωρίζονταν.

Στην περίπτωση του Sörnäinen, η διαμάχη αφορούσε την ιδιοκτησία ενός ηλεκτρικού πατινιού, η οποία κλιμακώθηκε σε βίαιη επίθεση.

Το κίνητρο της επίθεσης στο Pukinmäki παραμένει άγνωστο.

Ανησυχία για τη μεταφορά μαχαιριών από νέους

Ο αστυνόμος Τούομας Λίντχολμ της αστυνομίας του Ελσίνκι χαρακτήρισε ασυνήθιστο το γεγονός ότι σημειώθηκαν τόσες σοβαρές επιθέσεις μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

«Σε κάποιο βαθμό είναι κάπως ασυνήθιστο να έχουν συμβεί τόσες επιθέσεις με μαχαίρι μέσα σε μία εβδομάδα», δήλωσε.

Ο ίδιος εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι νέοι φέρουν μαχαίρια.

«Με ανησυχεί ιδιαίτερα ότι οι νέοι κουβαλούν αιχμηρά αντικείμενα. Η χρήση τους μπορεί να έχει πραγματικά σοβαρές συνέπειες», τόνισε.