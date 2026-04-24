Φινλανδία: 11χρονη κατηγορείται ως αρχηγός ανήλικης συμμορίας – «Από θύμα έγινε θύτης» λέει ο πατέρας της

Μια 11χρονη φέρεται να έχει προκαλέσει φόβο στην περιοχή Βουοσάαρι του Ελσίνκι, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εμπλακεί σε περιστατικά βίας και παρενόχλησης τόσο εναντίον παιδιών όσο και ενηλίκων, σύμφωνα με το Yle.

Επιθέσεις σε παιδί και ηλικιωμένη

Την περίοδο των περιστατικών, το κορίτσι ήταν 10 ετών και θεωρήθηκε ύποπτο για την επίθεση σε 9χρονο αγόρι μέσα σε λεωφορείο, καθώς και για παρενόχληση ηλικιωμένης γυναίκας την ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το αγόρι δεν γνώριζε την κοπέλα που του επιτέθηκε. Ανέφερε ότι τον χτύπησε και τον καταδίωξαν μαζί με άλλες τέσσερις κοπέλες, μέχρι που η κατάσταση σταμάτησε όταν παρενέβη ένας ενήλικας.

Αργότερα, το παιδί αναγνώρισε δύο από τις κοπέλες μέσω κοινωνικών δικτύων. Η αστυνομία τις ανέκρινε, με τη μία να αρνείται να σχολιάσει και την άλλη να παραδέχεται τη χρήση βίας.

Επειδή ήταν κάτω από το όριο ποινικής ευθύνης, η υπόθεση δεν προχώρησε ποινικά και διαβιβάστηκε στις κοινωνικές υπηρεσίες. Πληροφορίες του Helsingin Sanomat αναφέρουν πως το 11χρονο πλέον κορίτσι ήταν η αρχηγός της «συμμορίας».

«Από θύμα έγινε θύτης»

Ο πατέρας της 11χρονης υποστηρίζει ότι η βίαιη συμπεριφορά της κόρης του ξεκίνησε μετά από περίοδο εκφοβισμού που η ίδια υπέστη.

Όπως αναφέρει, το κορίτσι δεχόταν bullying για πάνω από έναν χρόνο, που περιλάμβανε σπρωξίματα, χτυπήματα και εξευτελισμό, ενώ σε μία περίπτωση φέρεται να την έριξαν από κατασκευή παιδικής χαράς.

«Δυστυχώς, από θύμα έγινε θύτης», δήλωσε.

Η οικογένεια έχει διερευνήσει τις ενέργειες της κόρης της με την αστυνομία και η οικογένεια λαμβάνει επίσης βοήθεια από έναν κοινωνικό λειτουργό.

Ο πατέρας λέει ότι είναι επίσης έτοιμος να μιλήσει απευθείας με τους γονείς των παιδιών που η κόρη του εκφόβιζε και κακοποιούσε.

Βίαιη συμπεριφορά σε ομάδα

Ο πατέρας λέει ότι η κόρη του έχει διαπράξει εγκλήματα ενώ έβγαινε με μερικές από τους φίλες της. Ωστόσο, λέει ότι η κόρη του δεν είναι αρχηγός καμίας συμμορίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κόρη του έχει εμπλακεί σε περίπου δέκα περιστατικά, εκ των οποίων τα τρία θεωρούνται σοβαρά.

Οι επιθέσεις φαίνεται να πραγματοποιούνταν δρώντας ομαδικά, με στοιχεία ταπείνωσης των θυμάτων.

Ο πατέρας τονίζει ότι δεν επιθυμεί να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα των πράξεων της κόρης του, αλλά εκφράζει ανησυχία για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανησυχία γονέων και παρέμβαση αρχών

Πολλοί γονείς στην περιοχή έχουν εκφράσει φόβο για την ασφάλεια των παιδιών τους και ζητούν ενέργειες από τις αρχές.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί αναρτήσεις που καλούν ακόμα και σε βία εναντίον της ανήλικης, γεγονός που προκαλεί ανησυχία.

Η οικογένεια έχει λάβει υποστήριξη από κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ η 11χρονη βρίσκεται υπό παρακολούθηση και έχει υποβληθεί σε εξετάσεις για νευροψυχιατρικά συμπτώματα.

Δεκάδες καταγγελίες για ομάδα ανηλίκων

Σύμφωνα με την αστυνομία, μια ομάδα περίπου δέκα κοριτσιών συνδέεται με σχεδόν 30 καταγγελίες για περιστατικά βίας και διατάραξης.

Τα περιστατικά έχουν καταγραφεί σε μέσα μεταφοράς, όπως λεωφορεία και μετρό, καθώς και γύρω από εμπορικό κέντρο της περιοχής.

Ο πατέρας υποστηρίζει ότι η κόρη του δεν εμπλέκεται σε όλα τα περιστατικά και ότι «είναι και ένα φυσιολογικό παιδί που περνά χρόνο με τους φίλους του».