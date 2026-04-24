Νότια Κορέα: Συνελήφθη άνδρας που κοινοποίησε ΑΙ φωτογραφία με έναν λύκο που είχε δραπετεύσει από ζωολογικό κήπο

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Νότια Κορέα, λύκος, ΑΙ φωτογραφία

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη ενός άνδρα που κρίθηκε ύποπτος για τη διάδοση μιας φωτογραφίας – προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης – που απεικονίζει έναν λύκο που είχε δραπετεύσει από ζωολογικό κήπο, μια ψεύτικη φωτογραφία που κοινοποιήθηκε ευρέως στο διαδίκτυο.

Ο Νουκγκού, ο λύκος ηλικίας 2 ετών, δραπέτευσε από το κλουβί του στην κεντρική πόλη Ντέτζον στις 8 Απριλίου, πριν αιχμαλωτιστεί ξανά ύστερα από 9 ημέρες που κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, αρχές και μέσα ενημέρωσης κυκλοφόρησαν μια φωτογραφία που κοινοποιήθηκε ευρέως στο διαδίκτυο, η οποία φέρεται να έδειχνε έναν ανοιχτό καφέ λύκο να περπατά σε δρόμο.

Αυτή η εικόνα ήταν, στην πραγματικότητα, ψεύτικη, προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η αστυνομία της Ντέτζον δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι συνέλαβε έναν άνδρα, κοντά στα 40 του, τον οποίο κατηγορεί για παρεμπόδιση έρευνας, διαδίδοντας «παραποιημένες εικόνες» του λύκου «που δημιουργήθηκαν με τη χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης».

«Έκανα πλάκα»

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας παραδέχτηκε την πράξη του κατά την ανάκριση και εξήγησε ότι το έκανε «απλώς για πλάκα».

«Μια μόνο εικόνα που χειραγωγήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη καθυστέρησε την αιχμαλώτιση του λύκου έως και εννέα ημέρες», ανέφερε η αστυνομία. «Η παρατεταμένη ανάπτυξη αστυνομίας και πυροσβεστών διατάραξε σοβαρά την κύρια αποστολή τους, την προστασία του κοινού», πρόσθεσε.

Η απόδραση του Νουκγκού οδήγησε στο κλείσιμο ενός δημοτικού σχολείου για λόγους ασφαλείας, και οι τοπικές αρχές κινητοποίησαν εκατοντάδες πυροσβέστες, αστυνομικούς και στρατιώτες σε μια προσπάθεια να πιάσουν το ζώο.

Οι αρχές χρησιμοποίησαν επίσης drones και θερμικές κάμερες απεικόνισης στις έρευνες.

Το ζώο 30 κιλών βρέθηκε τελικά σώο και αβλαβές στις 17 Απριλίου.

Το Γαλλικό Πρακτορείο, το οποίο αρχικά δημοσίευσε την εν λόγω φωτογραφία, έπειτα την απέσυρε και, μετά από ανάλυση, επιβεβαίωσε ότι ήταν πράγματι ψεύτικη φωτογραφία που δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη.

ΕΟΔΥ: Τρία κρούσματα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο- Ένας νεκρός-Σε επιφυλακή οι αρχές

Ασθενείς με Διαβήτη: Ελάχιστα τα 4 κουτιά ταινιών σακχάρου ετησίως- Δεν καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες 

ΑΑΔΕ: Ανέκτησε 1,2 εκατ. ευρώ από οφειλέτες και επέστρεψε 616 χιλ. ευρώ σε δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,66% – Στα 284,18 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Οι φυσικοί πιστεύουν ότι έλυσαν το μυστήριο των μιονίων

Gemini for Home: Τέλος το «Hey Google» – Τι αλλάζει στον ΑΙ βοηθό
18:26 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Φινλανδία: 11χρονη κατηγορείται ως αρχηγός ανήλικης συμμορίας – «Από θύμα έγινε θύτης» λέει ο πατέρας της

Μια 11χρονη φέρεται να έχει προκαλέσει φόβο στην περιοχή Βουοσάαρι του Ελσίνκι, καθώς, σύμφωνα...
17:53 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Βαρσοβία: Η αστυνομία κατέσχεσε προϊστορικό ξιφίδιο 3.000 ετών σε παζάρι

Η αστυνομία στη Βαρσοβία συνέλαβε έναν 68χρονο έμπορο αντικών με την υποψία ότι εισήγαγε παράν...
16:38 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Αφρική: Αγέλη ελεφάντων ποδοπάτησε μέχρι θανάτου εκατομμυριούχο κυνηγό σε σαφάρι

Ένας 75χρονος εκατομμυριούχος κυνηγός τροπαίων έχασε τη ζωή του όταν ποδοπατήθηκε από αγέλη ελ...
15:55 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Αποκάλυψε πως υποβλήθηκε σε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη – «Εξάλειψε το πρόβλημα και δεν άφησε κανένα ίχνος»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι βρίσκεται «σε άριστη φυσική κατάστ...
LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»