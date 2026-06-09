Ιράν: Ξανάρχισαν οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης

Οι πτήσεις προς και από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης ξανάρχισαν, αφού ανεστάλησαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα εν μέσω ισραηλινών βομβαρδισμών. Η επαναλειτουργία αυτή ακολουθεί ένα προηγούμενο κλείσιμο τον Απρίλιο, το οποίο οφειλόταν σε πόλεμο που ξεκίνησε με αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου.

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Διεθνή Νέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι πτήσεις προς και από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης ξανάρχισαν, αφού ανεστάλησαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα εν μέσω των ισραηλινών βομβαρδισμών.
  • Εκπρόσωπος του αερολιμένα ανέφερε ότι με την «επιστροφή της ομαλότητας» στον τομέα των αερομεταφορών, «όλες οι υπηρεσίες» επανήλθαν.
  • Το αεροδρόμιο είχε επανέλθει σε κανονική λειτουργία τον Απρίλιο, αφού έμεινε κλειστό για αρκετές εβδομάδες εξαιτίας του πολέμου που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση.

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Οι πτήσεις προς και από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης, το ένα από τα δυο κυριότερα στην ιρανική πρωτεύουσα, ξανάρχισαν, αφού ανεστάλησαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα εν μέσω των ισραηλινών βομβαρδισμών, μετέδωσαν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων MEHR και FARS.

Με την «επιστροφή της ομαλότητας» στον τομέα των αερομεταφορών, «όλες οι υπηρεσίες» επανήλθαν, ανέφερε εκπρόσωπος του αερολιμένα, ο Τζαβάντ Σαλεχί Αρτιμανί, κατά τα πρακτορεία.

Το αεροδρόμιο είχε επανέλθει σε κανονική λειτουργία τον Απρίλιο, αφού έμεινε κλειστό για αρκετές εβδομάδες εξαιτίας του πολέμου που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου.

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