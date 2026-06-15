ΗΠΑ: Παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών μέχρι να υπογραφεί η συμφωνία

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ, περιορίζοντας κάθε θαλάσσια κίνηση, μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 19 Ιουνίου.

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Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ, μέχρι την περάτωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, που είναι προγραμματισμένη για τις 19 Ιουνίου, ανέφερε ο στρατός των ΗΠΑ.
  • Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, «ο στρατιωτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων παραμένει σε ισχύ, περιορίζοντας κάθε εισερχόμενη ή εξερχόμενη κίνηση από αυτά τα λιμάνια».
  • Επιπλέον, το κείμενο προειδοποιεί: «Μην επιχειρείτε διέλευση μέχρι να δοθούν ρητές οδηγίες».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ, μέχρι την περάτωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, που είναι προγραμματισμένη για τις 19 Ιουνίου, ανέφερε σήμερα ο στρατός των ΗΠΑ.

«Ο στρατιωτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων παραμένει σε ισχύ, περιορίζοντας κάθε εισερχόμενη ή εξερχόμενη κίνηση από αυτά τα λιμάνια» αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Μην επιχειρείτε διέλευση μέχρι να δοθούν ρητές οδηγίες», προστίθεται σε αυτό το κείμενο.

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