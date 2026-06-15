ΗΠΑ: Παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών μέχρι να υπογραφεί η συμφωνία

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Ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ, μέχρι την περάτωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, που είναι προγραμματισμένη για τις 19 Ιουνίου, ανέφερε σήμερα ο στρατός των ΗΠΑ.

«Ο στρατιωτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων παραμένει σε ισχύ, περιορίζοντας κάθε εισερχόμενη ή εξερχόμενη κίνηση από αυτά τα λιμάνια» αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Μην επιχειρείτε διέλευση μέχρι να δοθούν ρητές οδηγίες», προστίθεται σε αυτό το κείμενο.