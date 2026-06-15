Πανελλήνιες 2026: Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών – Πότε θα βγουν οι βάσεις

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, προσδιόρισε το χρονικό διάστημα ανακοίνωσης των βαθμολογιών των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 μεταξύ 26 και 29 Ιουνίου. Επιπλέον, δήλωσε ότι οι βάσεις εισαγωγής αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου, όπως συνηθίζεται, επιταχύνοντας τις διαδικασίες για έγκαιρο οικογενειακό προγραμματισμό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, προσδιόρισε το χρονικό διάστημα ανακοίνωσης των βαθμολογιών των πανελληνίων εξετάσεων 2026, μεταξύ Παρασκευής 26 Ιουνίου και Δευτέρας 29 Ιουνίου.
  • Οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου, όπως συνηθίζεται κατά τις τελευταίες χρονιές.
  • Έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα έγκαιρου οικογενειακού προγραμματισμού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το χρονικό διάστημα που αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού στις πανελλήνιες εξετάσεις 2026, προσδιόρισε η Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως είπε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το πιθανότερο είναι οι βαθμολογίες να βγουν το χρονικό διάστημα μεταξύ Παρασκευής 26 Ιουνίου και Δευτέρας 29 Ιουνίου.

Η υπουργός ανέφερε, επίσης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ότι οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου, όπως συνηθίζεται κατά τις τελευταίες χρονιές.

Σημείωσε ότι έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες για την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων (δηλαδή των βάσεων εισαγωγής), παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα έγκαιρου οικογενειακού προγραμματισμού.

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