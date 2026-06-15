Έγραψε ιστορία ο MrBeast – Ξεπέρασε τους 500 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube

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Ο Τζίμι Ντόναλντσον, γνωστός στο διαδίκτυο ως MrBeast, έγραψε επίσημα ιστορία στο YouTube φτάνοντας το όριο των 500 εκατομμυρίων συνδρομητών.

Ο 28χρονος δημιουργός είναι ο πρώτος που έφτασε ποτέ το ορόσημο του μισού δισεκατομμυρίου συνδρομητών στην πλατφόρμα κοινής χρήσης βίντεο, εδραιώνοντας την πρωτοφανή επιρροή του στον παγκόσμιο χώρο της ψηφιακής ψυχαγωγίας.

Ανάλυση του τεράστιου κοινού του δείχνει ότι περίπου το 40% της συνολικής θεαματικότητας του MrBeast αποτελείται από άτομα ηλικίας μεταξύ 13 και 17 ετών, με ένα άλλο 20% να εμπίπτει στην ηλικιακή ομάδα 18 έως 24 ετών.

Παρά τη φήμη του για υπερβολικά εντυπωσιακά θεάματα και ακραία δώρα, ο Ντόναλντσον επέλεξε μια εκπληκτικά προσγειωμένη προσέγγιση για να γιορτάσει το επίτευγμα των 500 εκατομμυρίων συνδρομητών. Μετέδιδε ζωντανά την ακριβή στιγμή που πέρασε το όριο και κάνοντας συγκρατημένη αναδρομή όπου παρακολούθησε τα πρώτα του βίντεο και αναλογίστηκε το μακρύ ταξίδι του προς την κορυφή της πλατφόρμας.

Το ορόσημο έρχεται μετά τη συνέντευξη του Ντόναλντσον στη Wall Street Journal, η οποία δίχασε, επειδή ισχυρίστηκε ότι έχει «ζημίες» παρά το εντυπωσιακό εταιρικό του χαρτοφυλάκιο. Η καθαρή περιουσία του σύμφωνα με δημοσιεύματα φθάνει τα 2,6 δισεκατομμυρίων δολάρια. Επίσης έχει συμβόλαιο 100 εκατομμυρίων δολαρίων με την Amazon και πλειοψηφικό μερίδιο στην Beast Industries —η οποία σήμερα αποτιμάται σε περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Τζίμι Ντόναλντσον, πιο γνωστός ως MrBeast θεωρείται πρωτοπόρος σε ένα είδος βίντεο στο YouTube που επικεντρώνεται σε ακριβά ακροβατικά και μεγάλες προκλήσεις και σε κατάρριψη ρεκόρ.

Κέρδισε το βραβείο Δημιουργού της Χρονιάς τρεις φορές στα Βραβεία Streamy το 2020, το 2021 και το 2022. Κέρδισε επίσης το βραβείο Αγαπημένου Άνδρα Δημιουργού στα Βραβεία Kids’ Choice του 2022.