Δολοφονία Δασκαλάκη στο Ηράκλειο: Τα πρώτα λόγια του 32χρονου που προφυλακίστηκε

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Ο 32χρονος στον οποίον έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως και στον 59χρονο βοσκό, για τη δολοφονία του 49χρονου Δασκαλάκη, μίλησε και έστειλε μήνυμα υπέρ της αθωότητάς του σήμερα Δευτέρα.

Στον 57χρονο πατέρα του, που είναι κτηνοτρόφος και αυτοδιοικητικός σε δήμο της Μεσσαράς Κρήτης, ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία.

Ο 32χρονος έχει προφυλακισθεί και πίσω από τα κάγκελα όπου βρίσκεται, είπε:

«Ευχαριστώ πολύ όλο τον κόσμο που με στηρίζει και πιστεύει στην αθωότητά μου σε αυτό που κατηγορούμαι. Χθες το βράδυ έγινε το πρώτο μικρό βήμα στην αποκάλυψη της αλήθειας.

Στενοχωριέμαι πολύ βαθιά που θα μείνω μακριά από τη γυναίκα και τα τρία παιδάκια μου, αλλά ταυτόχρονα χαίρομαι γιατί ξέρω πως θα είναι για λίγο. Γιατί η αλήθεια, όποια και να είναι, θα βγει στο φως».

Υπενθυμίζεται πως ο εισαγγελέας, αφού μελέτησε τη δικογραφία, άσκησε βαρύτερη δίωξη από το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης που αφορούσε η σχηματισθείσα δικογραφία της Ασφάλειας Ηρακλείου και τους παρέπεμψε ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

Και οι τρεις συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, εν μέσω αστυνομικής έρευνας με επίκεντρο τις συνθήκες τραυματισμού που οδήγησε στο θάνατο του 49χρονου προέδρου της Κοινότητας Απεσωκαρίου.

Οι έρευνες εντάθηκαν στην περιοχή όταν στο πόρισμα του ιατροδικαστή φέρεται πως περιλαμβάνονταν αναφορά σε «πιθανή ανθρωποκτονία».

Ο 49χρονος κοινοτάρχης είχε υποστεί κάταγμα στο κρανίο, πιθανότατα από μαγκούρα, και γι’ αυτό το λόγο είχε υποβληθεί και σε κρανιεκτομή. Δυστυχώς, κατέληξε ύστερα από περίπου τρεις εβδομάδες νοσηλείας στη ΜΕΘ.