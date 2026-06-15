Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Ανέβασε φωτογραφία με τον Μπαρτζώκα στο περίφημο τραπεζάκι στο Σούνιο – «Κάθεται λάθος άνθρωπος»

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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναδημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram, μία φωτογραφία με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο περίφημο τραπεζάκι στο Σούνιο.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είχε δηλώσει τον Ιανουάριο πως «οι κούπες θα καταλήξουν στο Σούνιο», με ένα χρήστη του Instagram να δημιουργεί με ΑΙ μία φωτογραφία που στο περίφημο τραπεζάκι στο Σούνιο, στο οποίο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε ανεβάσει τα τρόπαια της EuroLeague και της Stoiximan GBL το καλοκαίρι του 2024, κάθεται ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας.

Το συγκεκριμένο «πικάρισμα» φαίνεται πως άρεσε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος αποφάσισε να αναδημοσιεύει τη φωτογραφία.

«Από τα πιο πετυχημένα. Αν και λάθος άνθρωπος κάθεται. Το κάνω save», έγραψε ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΠΑΕ.

Δείτε το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου: