Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 35χρονος Βούλγαρος που κατηγορείται για κατασκοπεία – «Έκανα δοκιμαστική πτήση με drone»

Ο 35χρονος Βούλγαρος, που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Θεσσαλονίκη επειδή φωτογράφισε με drone πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του. Υποστήριξε ότι έκανε δοκιμαστική πτήση και δεν γνώριζε την ύπαρξη των εγκαταστάσεων, αρνούμενος την κατηγορία. Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την απελευθέρωσή του με την υποχρέωση εμφάνισης σε Α.Τ. και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 35χρονος Βούλγαρος, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία επειδή φωτογράφισε με drone στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την πράξη, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιούσε «δοκιμαστική πτήση με drone» και δεν γνώριζε ότι βρισκόταν κοντά σε πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
  • Τελικά, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

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Ελεύθερος με όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 35χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος ότι φωτογράφισε με drone τις εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη, στην Καλαμαριά.

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος Βούλγαρος για κατασκοπεία – Είχε αποθηκευμένη φωτογραφία του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη

Σε βάρος του 35χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατασκοπεία, σε βαθμό κακουργήματος, πράξη την οποία αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιούσε δοκιμαστική πτήση με drone που απέκτησε πρόσφατα και ότι δεν γνώριζε ότι βρισκόταν κοντά σε πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Τι υποστήριξε ο 35χρονος στην απολογία του

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, υποστήριξε στην απολογία του ότι η θερμική φωτογραφία που βρέθηκε αποθηκευμένη στη μνήμη τού drone ήταν θολή και τραβήχτηκε κατά λάθος, ενώ παραδέχθηκε ότι δεν διέθετε άδεια χειριστή.

Ο ίδιος δήλωσε, δε, ότι ζει χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όπου εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Τελικά, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

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