Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρους ο 35χρονος Βούλγαρος που κατηγορείται για κατασκοπεία – «Έκανα δοκιμαστική πτήση με drone»

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Ελεύθερος με όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 35χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος ότι φωτογράφισε με drone τις εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη, στην Καλαμαριά.

Σε βάρος του 35χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατασκοπεία, σε βαθμό κακουργήματος, πράξη την οποία αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιούσε δοκιμαστική πτήση με drone που απέκτησε πρόσφατα και ότι δεν γνώριζε ότι βρισκόταν κοντά σε πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Τι υποστήριξε ο 35χρονος στην απολογία του

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, υποστήριξε στην απολογία του ότι η θερμική φωτογραφία που βρέθηκε αποθηκευμένη στη μνήμη τού drone ήταν θολή και τραβήχτηκε κατά λάθος, ενώ παραδέχθηκε ότι δεν διέθετε άδεια χειριστή.

Ο ίδιος δήλωσε, δε, ότι ζει χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όπου εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Τελικά, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.