Φιλιππίνες: Παραιτήθηκε από κολεγιακή ομάδα πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ – Πνίγηκαν δύο αθλητές του – «Τα παιδιά δεν ήταν ασφαλή γύρω του»

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Μια σκοτεινή υπόθεση που ξεκίνησε με τον πνιγμό δύο φοιτητών-αθλητών εξελίσσεται σε ένα θρίλερ που κλυδωνίζει συθέμελα το κολεγιακό μπάσκετ των Φιλιππινών, και συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Ateneo de Manila. Υπό το βάρος αποκαλύψεων, κυβερνητικών ερευνών και βαριών προσωπικών καταγγελιών, ο προπονητής Ταμπ Μπάλντουιν και ο μάνατζερ της ομάδας, Έποκ Κουίμπο, εξαναγκάστηκαν σε παραιτήσεις.

Η απόφασή τους έρχεται ως άμεση συνέπεια των εν εξελίξει ερευνών από πολλαπλές κρατικές υπηρεσίες για τον θάνατο από πνιγμό των φοιτητών-αθλητών Ρενέ Μπατερμπόνια και Ντιβάιν Αντίλι κατά τη διάρκεια ομαδικής δραστηριότητας, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη της χώρας.

Ateneo de Manila University announced on Monday the passing of two members of its men’s basketball team, Divine Adili and Rene Clert Baterbonia. Read: https://t.co/Ub2hLFARQp pic.twitter.com/aHpk47B44d — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) June 8, 2026

Το χρονικό των παραιτήσεων και οι έρευνες

Ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Ateneo, Μπόμπι Γιαπ, επιβεβαίωσε τις παραιτήσεις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στην πανεπιστημιούπολη το απόγευμα της Δευτέρας.

Οι Μπάλντουιν και Κουίμπο είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα από την περασμένη Πέμπτη 11 Ιουνίου, όταν το ίδρυμα ξεκίνησε μια ανεξάρτητη προκαταρκτική έρευνα για τα αίτια του θανάτου των δύο αθλητών.



Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στις 8 Ιουνίου κατά τη διάρκεια δραστηριότητας σύσφιξης σχέσεων της ομάδας (team-building) στο Ντιπακουλάο, της επαρχίας Αουρόρα.

Παράλληλα, ο Μπάλντουιν βρίσκεται αντιμέτωπος και με σοβαρές προσωπικές καταγγελίες.

Η εν διαστάσει σύζυγός του, Έφη Καλογήρου, μέσω δήλωσης που εξέδωσε ο δικηγόρος της από τη Νέα Ζηλανδία το Σάββατο, υποστήριξε ότι το πανεπιστήμιο είχε αγνοήσει τις προειδοποιήσεις της, καθώς η ίδια είχε ενημερώσει τους αξιωματούχους πως «Τα παιδιά δεν ήταν ασφαλή γύρω του».

My mom BEGGED them to assign him into a different team- a team with adults, away from the university, away from minors and they not only ignored her but made her life living hell for months. Keep asking questions. https://t.co/OdnKsdH1gd — Giota Kalogirou (@giotajourno) June 13, 2026

Απειλή διώξεων

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Μπάλντουιν, ο Κουίμπο, καθώς και ο ιερέας της ομάδας, Νέμι Κέ, δεν εμφανίστηκαν ενώπιον της Ομάδας Ποινικών Ερευνών και Ανίχνευσης (CIDG) της Εθνικής Αστυνομίας των Φιλιππινών στο αρχηγείο Camp Crame, παρά το γεγονός ότι είχαν κλητευθεί επίσημα.

OUT AS HEAD COACH & TEAM MANAGER Ateneo de Manila University announced the resignations of Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin and team manager Epok Quimpo following the Aurora tragedy that claimed the lives of basketball players Rene Baterbonia and Divine Adili.#UAAP pic.twitter.com/oHfL9CK1ln — One Sports (@OneSportsPHL) June 15, 2026



Οι παράλληλες έρευνες για την υπόθεση διεξάγονται από ένα ευρύ δίκτυο αρχών, στο οποίο συμμετέχουν το υπουργείο Δικαιοσύνης, το υπουργείο Εργασίας και Απασχόλησης, καθώς και το υπουργείο Εσωτερικών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Τζόνβικ Ρεμούλια, δήλωσε ότι η τριάδα εκπροσωπήθηκε αντ’ αυτού από μια ομάδα δικηγόρων.

Ο Ρεμούλια ξεκαθάρισε ότι η CIDG θα καλέσει εκ νέου τους Μπάλντουιν, Κουίμπο, Κέ, καθώς και άλλα μέλη της διοίκησης της ομάδας μπάσκετ του Ateneo, προειδοποιώντας μάλιστα πως «Θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για έμμεση περιφρόνηση των αρχών αν αποτύχουν ξανά να εμφανιστούν αυτοπροσώπως ενώπιον της CIDG».

Από την πλευρά της, η Πανεπιστημιακή Αθλητική Ένωση των Φιλιππινών (UAAP) ανακοίνωσε ότι «παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις» και εξετάζει τα ευρήματα που προκύπτουν, ενώ η Αθλητική Επιτροπή των Φιλιππινών συγκρότησε μια ειδική Επιτροπή Εμπλεκόμενων Φορέων του Αθλητισμού, με τη συμμετοχή εθνικών αθλητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών, για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Το προφίλ του Ταμπ Μπάλντουιν

Ο 68χρονος προπονητής βρισκόταν στο τιμόνι των Blue Eagles από το 2016, οδηγώντας το πρόγραμμα σε τέσσερα πρωταθλήματα UAAP.

Στην πλούσια καριέρα του, ο Μπάλντουιν έχει διατελέσει ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας ανδρών των Φιλιππινών, καθώς και των εθνικών ομάδων της Νέας Ζηλανδίας, του Λιβάνου και της Ιορδανίας.

Στη Νέα Ζηλανδία οδήγησε τους Auckland Stars σε πέντε εγχώριους τίτλους, ενώ το 2003 τιμήθηκε με τον τίτλο του Επίτιμου Αξιωματικού του Τάγματος Αξίας της Νέας Ζηλανδίας για την προσφορά του στο μπάσκετ της χώρας.

Επίσης, ο έμπειρος τεχνικός έχει εργαστεί επίσης στην Τουρκία για λογαριασμό της Μπάνβιτ, στη Ρουμανία για την Κλουζ, ενώ έχει περάσει και από το ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας διατελέσει προπονητής του ΠΑΟΚ.

Πηγή: ESPN