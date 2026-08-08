Ουκρανία: Τρεις νεκροί, μεταξύ τους ένα παιδί, από ρωσικά πλήγματα στην πόλη Μπροβαρί – Πάνω από δέκα ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβου, με ζημιές να καταγράφονται στην πόλη Μπροβαρί. Παράλληλα, πάνω από δέκα εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο μετά από συναγερμό για ρωσική πυραυλική επίθεση, με αναφορές για πυρκαγιές σε δύο συνοικίες της πρωτεύουσας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβου. Ζημιές καταγράφηκαν σε τρεις συνοικίες της πόλης Μπροβαρί, ενώ τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.
  • Πάνω από δέκα εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού για επικείμενη ρωσική πυραυλική επίθεση.
  • Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε πως ξέσπασαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες της πρωτεύουσας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ζημιές καταγράφηκαν σε τρεις συνοικίες της πόλης Μπροβαρί, στα βορειοανατολικά της ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Τον απολογισμό ανακοίνωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο.

Δεν διευκρινίστηκε εάν τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν με πυραύλους ή drones.

Συναγερμός και εκρήξεις στο Κίεβο

Πάνω από δέκα εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού για επικείμενη ρωσική πυραυλική επίθεση.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε πως ξέσπασαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες της πρωτεύουσας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

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