Ουκρανία: Τρεις νεκροί, μεταξύ τους ένα παιδί, από ρωσικά πλήγματα στην πόλη Μπροβαρί – Πάνω από δέκα ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο

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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ζημιές καταγράφηκαν σε τρεις συνοικίες της πόλης Μπροβαρί, στα βορειοανατολικά της ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

BREAKING: A Russian drone attack has killed three people, including a child, and injured three others in Ukraine’s Kyiv region, the head of the Kyiv Military Administration says. 🔴 More on https://t.co/5H0QqpggO4 pic.twitter.com/eg8nwgMzfr — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) August 8, 2026

Τον απολογισμό ανακοίνωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο.

Δεν διευκρινίστηκε εάν τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν με πυραύλους ή drones.

A photo from the scene of death and destruction in Brovary, Kyiv region.https://t.co/m9ZskuPtPK pic.twitter.com/ptqnvPFsD8 — Tim White (@TWMCLtd) August 8, 2026

Συναγερμός και εκρήξεις στο Κίεβο

Πάνω από δέκα εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μετά την ενεργοποίηση του συναγερμού για επικείμενη ρωσική πυραυλική επίθεση.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε πως ξέσπασαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες της πρωτεύουσας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.