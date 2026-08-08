Κολομβία: Ορκίστηκε πρόεδρος ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια – «Νόμος και τάξη» με κάθε κόστος

Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια ανέλαβε επισήμως την προεδρία της Κολομβίας, μετά την τελετή ορκωμοσίας του στην πόλη Κάλι, νοτιοδυτικά της χώρας.

Στην πρώτη του ομιλία ως πρόεδρος, έθεσε στο επίκεντρο την αντιμετώπιση των ένοπλων ανταρτών και της διακίνησης ναρκωτικών, δεσμευόμενος για μια πιο αποφασιστική πολιτική απέναντι στις απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα.

Η ανάληψη της προεδρίας της Κολομβίας από τον 48χρονο ακροδεξιό εκατομμυριούχο σηματοδοτεί μια νέα στροφή στην εξωτερική πολιτική της χώρας, ενισχύοντας τους δεσμούς της Μπογκοτά με την Ουάσινγκτον, ενώ ταυτόχρονα βάζει τέλος στην προσπάθεια για ειρηνευτική συμφωνία με τους αντάρτες, που είχε ξεκινήσει ο αριστερός προκάτοχός του, Γουστάβο Πέτρο.

«Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού και υπόσχομαι στον λαό ότι θα σέβομαι πιστά το Σύνταγμα και τους νόμους της Κολομβίας», δήλωσε ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια. Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ορκωμοσία, δεσμεύτηκε πως θα πολεμήσει αδιάκοπα τη ναρκοτρομοκρατία και όλες τις εγκληματικές οργανώσεις, αποκαθιστώντας την έννομη τάξη στη χώρα.

Ακροδεξιά συνταγή αλά Μπουκέλε και Μιλέι

Άπειρος στην πολιτική, άφησε μια πολυτελή ζωή στη Φλωρεντία της Ιταλίας και έθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία της Κολομβίας, κάνοντας λόγο για «θυσία για την πατρίδα». Παρουσιάστηκε ως αουτσάιντερ, καταγγέλλοντας το πολιτικό κατεστημένο. Σε έναν εξαιρετικά αμφίρροπο δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών, ο αυτοαποκαλούμενος «Τίγρης» επικράτησε του γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα – συμμάχου του Γουστάβο Πέτρο, του πρώτου αριστερού προέδρου στην ιστορία της Κολομβίας.

Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια έγινε γνωστός ως δικηγόρος υπερασπιζόμενος πρώην παραστρατιωτικούς, διακινητές ναρκωτικών, ποδοσφαιριστές και επιχειρηματίες.

Παντρεμένος και πατέρας τεσσάρων παιδιών, υποστηρίζει μέτρα ασφαλείας που θυμίζουν την εκστρατεία του προέδρου Μπουκέλε στο Ελ Σαλβαδόρ εναντίον των συμμοριών και μέτρα δραστικής μείωσης των κρατικών δαπανών όπως του προέδρου Μιλέι στην Αργεντινή.

Συνηθίζει να χαιρετά στρατιωτικά τους υποστηρικτές του, ενώ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας δήλωσε πως έχει «τα κότσια» να κυβερνήσει «με σιδηρά πυγμή» την Κολομβία. Έχει υποσχεθεί πως θα εντατικοποιήσει τις επιχειρήσεις εναντίον κινημάτων ανταρτών και καρτέλ ναρκωτικών στη χώρα όπου παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα κοκαΐνης παγκοσμίως. Έχει προαναγγείλει επίσης την ανέγερση τεράστιων φυλακών, με κελιά ακόμη και δεκάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, όπου οι κρατούμενοι θα σιτίζονται «μόνο με ψωμί και νερό».