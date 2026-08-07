WSJ: Ο Πούτιν μπορεί να «τεστάρει» το ΝΑΤΟ με περιορισμένη επίθεση τα επόμενα χρόνια – Τι εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

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Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε να επιχειρήσει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ με μια περιορισμένη επίθεση εναντίον χώρας-μέλους της Συμμαχίας μέσα στα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ που επικαλείται η Wall Street Journal. Τα πιθανά σενάρια εκτείνονται από κυβερνοεπίθεση και δράση ενόπλων χωρίς διακριτικά έως, στο πιο ακραίο ενδεχόμενο, μια περιορισμένη χερσαία εισβολή στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Οι νέες αμερικανικές εκτιμήσεις σηματοδοτούν αλλαγή σε σχέση με προηγούμενες προβλέψεις της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τις οποίες ο Ρώσος πρόεδρος δεν θα επιχειρούσε να προκαλέσει ευθέως χώρα του ΝΑΤΟ όσο συνεχιζόταν ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η εκτίμηση αυτή άλλαξε νωρίτερα μέσα στο 2026, καθώς η Μόσχα αντιμετωπίζει πιέσεις στο ουκρανικό μέτωπο και ο Πούτιν βρίσκεται υπό πίεση στο εσωτερικό της Ρωσίας να παρουσιάσει μια νίκη.

Τα ουκρανικά drones προκαλούν ολοένα μεγαλύτερες ζημιές τόσο στις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις όσο και στην πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις καταγράφουν μικρότερα εδαφικά κέρδη με βαρύ τίμημα σε απώλειες.

Από κυβερνοεπίθεση έως περιορισμένη εισβολή στην ανατολική πτέρυγα

Οι αμερικανικές υπηρεσίες εξετάζουν διαφορετικά σενάρια για το πώς θα μπορούσε η Ρωσία να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά της Συμμαχίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κυβερνοεπίθεση εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ, αποστολή ενόπλων χωρίς διακριτικά για την κατάληψη εδάφους ή ακόμη και περιορισμένη στρατιωτική εισβολή στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλείται η WSJ, το χρονικό παράθυρο ενός πιθανού ρωσικού εγχειρήματος εκτείνεται από το φθινόπωρο του 2026 έως το 2029.

Η πιθανότητα του πλέον ακραίου σεναρίου, δηλαδή μιας περιορισμένης χερσαίας εισβολής, αξιολογείται ως χαμηλή, ωστόσο οι αναφορές εκτιμούν ότι αυξάνεται όσο περνά ο χρόνος.

Μια τέτοια ενέργεια θεωρούνταν παραδοσιακά εξαιρετικά απίθανη, καθώς θα μπορούσε να ενεργοποιήσει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, βάσει του οποίου επίθεση εναντίον ενός συμμάχου αντιμετωπίζεται ως επίθεση εναντίον όλων.

Η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη στις κυβερνοεπιθέσεις και στις λεγόμενες υβριδικές επιχειρήσεις, όπου τα όρια ενεργοποίησης του Άρθρου 5 δεν είναι εξίσου ξεκάθαρα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι: Στόχος θα ήταν να διχαστεί το ΝΑΤΟ

Εάν ο Πούτιν αποφάσιζε να κινηθεί εναντίον του ΝΑΤΟ ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε πόλεμο με την Ουκρανία, ο βασικός του στόχος θα ήταν να προκαλέσει ρήγμα στο εσωτερικό της Συμμαχίας, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Το ερωτηματικό είναι πώς θα αντιδρούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια τέτοια περίπτωση», δήλωσε η Χέδερ Κόνλεϊ, ανώτερη ερευνήτρια στο American Enterprise Institute.

Όπως σημείωσε, πάγιος στόχος της Ρωσίας είναι να αμφισβητήσει την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ και να απομακρύνει τις ΗΠΑ από τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παρακολουθούν ήδη περιστατικά τα οποία θεωρούν ενδεχόμενες δοκιμές των ορίων της Συμμαχίας, μεταξύ αυτών ρωσικούς πυραύλους που έχουν καταλήξει στην Πολωνία και drones που έχουν εισέλθει στη Ρουμανία.

Ο φόβος ότι ο Πούτιν μπορεί να γίνει πιο επικίνδυνος υπό πίεση

Με τον Πούτιν να δυσκολεύεται να εξασφαλίσει στην Ουκρανία τα κέρδη που επιδιώκει, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν κατά πόσο η Μόσχα θα μπορούσε να κλιμακώσει τις επιθετικές ενέργειές της απέναντι σε ευρωπαϊκές χώρες στο άμεσο μέλλον.

Μία από τις ανησυχίες που περιγράφουν Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι ότι ένας Πούτιν που αισθάνεται στριμωγμένος μπορεί να γίνει περισσότερο επικίνδυνος και απρόβλεπτος.

Το ΝΑΤΟ δεν σχολίασε τις συγκεκριμένες απόρρητες εκτιμήσεις.

«Εξετάζουμε και προετοιμαζόμαστε πάντοτε για οποιοδήποτε αριθμό σεναρίων. Το ΝΑΤΟ παρακολουθεί και είμαστε έτοιμοι να αποτρέψουμε και να αμυνθούμε όταν χρειάζεται», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Συμμαχίας, συνταγματάρχης Μάρτιν Ο’Ντόνελ.

Ανησυχία για τα αμερικανικά αποθέματα κρίσιμων πυραύλων

Οι νέες εκτιμήσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία για τα αποθέματα ορισμένων κρίσιμων πυρομαχικών που θα απαιτούνταν σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση με τη Ρωσία ή την Κίνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της WSJ, τα αμερικανικά αποθέματα έχουν επιβαρυνθεί τόσο από τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή όσο και από τον πόλεμο με το Ιράν.

Μεταξύ των οπλικών συστημάτων για τα οποία υπάρχουν ανησυχίες περιλαμβάνονται οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς Precision Strike Missile, οι ATACMS και οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι μικρού βεληνεκούς Stinger.

Χαμηλά φέρονται να βρίσκονται επίσης αποθέματα κρίσιμων συστημάτων αεράμυνας, όπως αναχαιτιστές Patriot, SM-3 και THAAD.

Πεντάγωνο και Λευκός Οίκος διαψεύδουν ότι υπάρχει έλλειψη

Το Πεντάγωνο απορρίπτει, πάντως, τους ισχυρισμούς περί ανεπαρκών αποθεμάτων.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ χαρακτήρισε ψευδείς τις αναφορές περί ελλείψεων πυρομαχικών, ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει «περισσότερα από αρκετά» πυρομαχικά για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχουμε όλα όσα απαιτούνται για να πλήξουμε στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξει ο πρόεδρος», δήλωσε ο Πάρνελ.

Παράλληλα, ο Τραμπ έχει ζητήσει από τις αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή πυρομαχικών.

Έως και 1.430 Patriot χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο με το Ιράν

Οι ανησυχίες για τα αμερικανικά αποθέματα έχουν ενταθεί λόγω της μεγάλης κατανάλωσης πυρομαχικών στη Μέση Ανατολή.

Πρόσφατη έκθεση του Center for Strategic and International Studies εκτιμά ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν περίπου 1.060 έως 1.430 πυραύλους Patriot στον πόλεμο με το Ιράν, με αποτέλεσμα να ενδέχεται να έχουν απομείνει ακόμη και μόλις 870 στο αμερικανικό οπλοστάσιο.

Ο Μαρκ Κάνσιαν, ένας από τους συντάκτες της έκθεσης, σημείωσε ότι το πρόβλημα δεν αφορά αποκλειστικά τη δυνατότητα συνέχισης επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Η μεγαλύτερη ανησυχία για το Πεντάγωνο είναι τι θα σήμαινε η μείωση των αποθεμάτων σε περίπτωση μιας νέας κρίσης στην Ευρώπη με τη Ρωσία ή στον δυτικό Ειρηνικό με την Κίνα.