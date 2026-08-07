ΗΠΑ: Πρώην υπάλληλος του Πενταγώνου αποκάλυψε ότι είδε «ημιδιαφανές τρίγωνο» από UFO – Έρευνα διέταξε ο Τραμπ

Ένας πρώην υπάλληλος του Πενταγώνου και η σύζυγός του είδαν ένα παράξενο αεροσκάφος σε σχήμα τριγώνου να πετάει πάνω από το σπίτι τους στο Κολοράντο αργά ένα βράδυ τον Οκτώβριο του 2023, σύμφωνα με μια συγκλονιστική μαρτυρία που περιλαμβάνεται στην πέμπτη δέσμη φακέλων UFO που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση Τραμπ την Παρασκευή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Post, η ιστορία, που περιγράφεται σε μια περίληψη συνέντευξης του FBI, γνωστή ως Έντυπο 302, από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, περιέχει μερικές από τις πιο εντυπωσιακές περιγραφές οποιουδήποτε «Μη Ταυτοποιημένου Ανώμαλου Φαινομένου» — όπως αποκαλούνται τα UFO στην κυβερνητική ορολογία.

«Πετούσε πάνω από τα κεφάλια μας»

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι αυτός και η σύζυγός του κάθονταν στη βεράντα του σπιτιού τους λίγο πριν τις 11 μ.μ., όταν παρατήρησαν κάτι να πετάει πάνω από τα κεφάλια τους «πιθανώς σε ύψος μόλις 300 πόδια».

Η συνοπτική αναφορά προσθέτει ότι το εν λόγω ιπτάμενο αντικείμενο «έμοιαζε με ένα τέλειο τρίγωνο… χωρίς επιπλέον φτερά, πτερύγια ή κάποιο κάλυμμα για τον κινητήρα» και «φαινόταν σχεδόν διαφανές» με «κάτι που έμοιαζε με ομίχλη ή παραμόρφωση γύρω του… σαν να κοιτούσες μέσα από ομίχλη και ότι υπήρχαν κυματισμοί, σαν να κοιτούσες ένα αντικείμενο που βρίσκεται κάτω από το νερό».

«Ήταν εντελώς αθόρυβο»

Ο πρώην υπάλληλος του Πενταγώνου επέμεινε ότι το αντικείμενο ήταν «εντελώς αθόρυβο» και ότι «δεν ένιωσε κανένα βουητό, στατικό θόρυβο ή οποιαδήποτε άλλη επίδραση από το αντικείμενο καθώς περνούσε από πάνω του».

Λόγω της μη ιδανικής γωνίας θέασης που είχε τη στιγμή της υποτιθέμενης παρατήρησης, ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να προσδιορίσει αν το σχήμα του αντικειμένου ήταν ισοσκελές ή ισόπλευρο τρίγωνο.

Ο πρώην υπάλληλος του Πενταγώνου εξήγησε ότι «η ημιδιαφανής εμφάνισή του θα μπορούσε να αποδοθεί στο χρώμα του UFO, το οποίο ήταν είτε σκούρο γκρι, είτε ασημί και αναμειγνύονταν με τον νυχτερινό ουρανό, και ότι ήταν δύσκολο να διακριθεί το ακριβές σχήμα του αντικειμένου».

Ο μάρτυρας αρχικά πίστευε ότι το τρίγωνο είχε «στρογγυλεμένες άκρες και γωνίες», αλλά ανέφερε ότι αυτή η εντύπωση ενδέχεται να οφειλόταν στην παραμόρφωση γύρω από το UFO.

Καθώς το φερόμενο σκάφος απομακρυνόταν από το ζευγάρι, ο άνδρας είπε ότι εντόπισε μια «λωρίδα ασημί-μπλε φωτός», την οποία υπέθεσε ότι θα μπορούσε να αποτελεί παράπλευρο φαινόμενο του συστήματος πρόωσης του σκάφους.

Κίνηση σε ευθεία πορεία και σταθερό ύψος

Το ζευγάρι συνέχισε να παρατηρεί το UFO καθώς αυτό κινούνταν σε «ευθεία πορεία» σε «σταθερό ύψος» — ταξιδεύοντας γρήγορα και «καλύπτοντας μεγάλη απόσταση» κατά τη διάρκεια της παρατήρησής τους.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν χάσουν από τα μάτια τους το τρίγωνο, ο μάρτυρας είπε ότι αυτό άλλαξε γρήγορα σε σχεδόν κάθετη θέση χωρίς να αλλάξει πορεία ή ύψος.

Είπε ότι η όλη παρατήρηση διήρκεσε μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα, χρόνος ανεπαρκής για να βγάλει το κινητό του και να το καταγράψει ή να το φωτογραφίσει.

Έρευνα διέταξε ο Τραμπ

Ζώντας πολύ κοντά σε αεροδρόμιο, ο αυτόπτης μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι είναι «πολύ εξοικειωμένος» με τη συνήθη λειτουργία των συνηθισμένων αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών αεροπλάνων, ελικοπτέρων και ακόμη και προηγμένων drones, αλλά ανέφερε ότι η κίνηση του UFO «δεν ταίριαζε με τίποτα που είχε συναντήσει στο παρελθόν».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διέταξε τη σταδιακή αποκάλυψη των πληροφοριών νωρίτερα φέτος, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι είναι σκεπτικός όσον αφορά την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, αλλά επέβαλε τη διαφάνεια σχετικά με τα UFO, αφού ο πρώην Πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα είχε πει για τους εξωγήινους κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τον Φεβρουάριο: «Υπάρχουν, αλλά δεν τους έχω δει».