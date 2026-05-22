Νέα αποχαρακτηρισμένα βίντεο UFO από το Πεντάγωνο – Από τη Συρία και το Ιράν μέχρι το Μίσιγκαν οι μυστηριώδεις καταγραφές

Το αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα νέα παρτίδα αποχαρακτηρισμένων αρχείων και βίντεο για τα λεγόμενα UAPs, δηλαδή τα «μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα», αναζωπυρώνοντας ξανά τη συζήτηση γύρω από τα UFO.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη δημοσιοποίηση αρχείων μέσα στον Μάιο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURSUE της κυβέρνησης Τραμπ για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τις ανεξήγητες εναέριες καταγραφές.

2/ This is the possible shape-change clip. PR058 is titled “[CALLSIGN] (Mission) UAP”. The official video sequence starts with an 8x-speed segment labeled “possible changes of shape.” Then it shows an enhanced version. Then it moves into the original-speed pass while the sensor… pic.twitter.com/V2pXU1xziC — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, η νέα παρτίδα περιλαμβάνει περισσότερα από 50 βίντεο, φωτογραφίες, μαρτυρίες στρατιωτικών και έγγραφα από το Πεντάγωνο, τη NASA, το FBI και άλλες υπηρεσίες.

Από πού είναι τα νέα βίντεο

Ανάμεσα στα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα περιλαμβάνονται:

•Καταγραφή από αμερικανική ακτοφυλακή τον Απρίλιο του 2024, όπου αντικείμενο φαίνεται να πετά κοντά σε αεροσκάφος πάνω από τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Tic Tac UFO Flies by Plane – UFO Files Released by The Pentagon 🛸 DOW-UAP-PR066, “USCG C-144 TYNDALL UAP 1 TIC TAC IR HOT 24 APRIL 2024” Video Duration: 00:00:48 Video Description: 00:09-00:15: An area of contrast appears from the upper right side of the screen. The sensor… pic.twitter.com/4GwuDbGEBx — Interstellar (@InterstellarUAP) May 22, 2026

Το βίντεο με τίτλο «Syrian UAP instant acceleration», που τραβήχτηκε το 2021 πάνω από τη Συρία και δείχνει αντικείμενο να επιταχύνει απότομα με τρόπο που οι αναλυτές δεν μπορούν να εξηγήσουν.

1/ The new tranche of UFO files just dropped. The government site now has fresh military UAP videos: the Syria instant-acceleration clip, formations over CENTCOM, over-water UAP/USO footage, Afghanistan cloud footage, and a near-submarine case. First video attached: PR051,… pic.twitter.com/s1VJIOXqbJ — DisclosureIndex (@TransparencyUFO) May 22, 2026

Υλικό από αποστολές κοντά στο Ιράν το 2022, όπου καταγράφηκαν φωτεινές «σφαίρες» και σχηματισμοί αντικειμένων στον ουρανό.

DOW-UAP-PR050 | “4 UAP FORMATION IRAN 26 AUG 2022 OVER WATER [CALLSIGN]” https://t.co/U1lnOTHmPw pic.twitter.com/gon6sAdkQ0 — The White House (@WhiteHouse) May 22, 2026

Βίντεο από το Lake Huron στο Μίσιγκαν, όπου αμερικανικό F-16 κατέρριψε άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο το 2023.

Stunning footage from the Pentagon showed the moment an F-16 fighter jet shot down an unidentified craft over Michigan’s Lake Huron. pic.twitter.com/LjRs6EFYUB — Daily Mail (@DailyMail) May 22, 2026

Παλαιότερα αρχεία από το Νέο Μεξικό και τη βάση Sandia, με εκατοντάδες αναφορές θεάσεων από το 1948 έως το 1950.

Η μαρτυρία για τις «πορτοκαλί σφαίρες»

Στα νέα αρχεία περιλαμβάνεται και κατάθεση ανώτερου αξιωματικού πληροφοριών των ΗΠΑ, ο οποίος περιέγραψε συνάντηση με φωτεινές «σφαίρες» δίπλα σε στρατιωτικό ελικόπτερο.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, τα αντικείμενα είχαν πορτοκαλί χρώμα με λευκό ή κίτρινο κέντρο και κινούνταν με τρόπο που άφησε «άφωνο» το πλήρωμα. Μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για αναχαίτιση, χωρίς όμως να καταφέρουν να ταυτοποιήσουν τα αντικείμενα.

Τι λέει το Πεντάγωνο

Παρά τη δημοσιοποίηση του υλικού, η αρμόδια υπηρεσία AARO του Πενταγώνου επιμένει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις εξωγήινης ζωής ή εξωγήινης τεχνολογίας.

Οι αμερικανικές αρχές τονίζουν ότι τα περισσότερα περιστατικά παραμένουν «ανεξήγητα» κυρίως λόγω έλλειψης επαρκών δεδομένων και όχι επειδή θεωρούνται εξωγήινα.