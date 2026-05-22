Νέα αποχαρακτηρισμένα βίντεο UFO από το Πεντάγωνο – Από τη Συρία και το Ιράν μέχρι το Μίσιγκαν οι μυστηριώδεις καταγραφές

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Αποχαρακτηρισμένο βίντεο δείχνει μαχητικό αεροσκάφος F-16 να καταρρίπτει UFO πάνω από το Μίσιγκαν το 2023. Πηγή: Υπουργείο Πολέμου
Το αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα νέα παρτίδα αποχαρακτηρισμένων αρχείων και βίντεο για τα λεγόμενα UAPs, δηλαδή τα «μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα», αναζωπυρώνοντας ξανά τη συζήτηση γύρω από τα UFO.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη δημοσιοποίηση αρχείων μέσα στον Μάιο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURSUE της κυβέρνησης Τραμπ για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τις ανεξήγητες εναέριες καταγραφές.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, η νέα παρτίδα περιλαμβάνει περισσότερα από 50 βίντεο, φωτογραφίες, μαρτυρίες στρατιωτικών και έγγραφα από το Πεντάγωνο, τη NASA, το FBI και άλλες υπηρεσίες.

Από πού είναι τα νέα βίντεο

Ανάμεσα στα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα περιλαμβάνονται:

  • •Καταγραφή από αμερικανική ακτοφυλακή τον Απρίλιο του 2024, όπου αντικείμενο φαίνεται να πετά κοντά σε αεροσκάφος πάνω από τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

  • Το βίντεο με τίτλο «Syrian UAP instant acceleration», που τραβήχτηκε το 2021 πάνω από τη Συρία και δείχνει αντικείμενο να επιταχύνει απότομα με τρόπο που οι αναλυτές δεν μπορούν να εξηγήσουν.

  • Υλικό από αποστολές κοντά στο Ιράν το 2022, όπου καταγράφηκαν φωτεινές «σφαίρες» και σχηματισμοί αντικειμένων στον ουρανό.

  • Βίντεο από το Lake Huron στο Μίσιγκαν, όπου αμερικανικό F-16 κατέρριψε άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο το 2023.

  • Παλαιότερα αρχεία από το Νέο Μεξικό και τη βάση Sandia, με εκατοντάδες αναφορές θεάσεων από το 1948 έως το 1950.

Η μαρτυρία για τις «πορτοκαλί σφαίρες»

Στα νέα αρχεία περιλαμβάνεται και κατάθεση ανώτερου αξιωματικού πληροφοριών των ΗΠΑ, ο οποίος περιέγραψε συνάντηση με φωτεινές «σφαίρες» δίπλα σε στρατιωτικό ελικόπτερο.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, τα αντικείμενα είχαν πορτοκαλί χρώμα με λευκό ή κίτρινο κέντρο και κινούνταν με τρόπο που άφησε «άφωνο» το πλήρωμα. Μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για αναχαίτιση, χωρίς όμως να καταφέρουν να ταυτοποιήσουν τα αντικείμενα.

Τι λέει το Πεντάγωνο

Παρά τη δημοσιοποίηση του υλικού, η αρμόδια υπηρεσία AARO του Πενταγώνου επιμένει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις εξωγήινης ζωής ή εξωγήινης τεχνολογίας.

Οι αμερικανικές αρχές τονίζουν ότι τα περισσότερα περιστατικά παραμένουν «ανεξήγητα» κυρίως λόγω έλλειψης επαρκών δεδομένων και όχι επειδή θεωρούνται εξωγήινα.

