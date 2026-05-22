Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Βίντεο από τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών – «Θα σας φτιάξω λαζάνια» έλεγε στους αστυνομικούς

Βίντεο και έγγραφα από τη σύλληψη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών στην Καλιφόρνια τον Μάρτιο ήρθαν στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας την έντονη αντιπαράθεσή της με τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Σύμφωνα με την έκθεση της California Highway Patrol που εξασφάλισε το CBS News, η ποπ σταρ οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα και άλλαζε λωρίδες κυκλοφορίας όταν αστυνομικοί την σταμάτησαν στον αυτοκινητόδρομο U.S. 101.

Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι χρειάστηκαν περίπου 15 δευτερόλεπτα μέχρι να ανταποκριθεί στις εντολές να σταματήσει το όχημα, ενώ μόλις κατέβασε το παράθυρο εντόπισαν «έντονη μυρωδιά αλκοόλ» να προέρχεται από το αυτοκίνητο.

«Θα σας φτιάξω φαγητό ή λαζάνια»

Η Σπίαρς φέρεται να διαπληκτίστηκε με τους αστυνομικούς για περίπου δέκα λεπτά πριν βγει από το αυτοκίνητο.

Σε βίντεο από την κάμερα περιπολικού ακούγεται να λέει ότι «δεν της άρεσε» η εντολή να κατέβει από το όχημα, ενώ σε κάποια στιγμή αρνήθηκε να βγει επειδή φοβόταν την κίνηση στον αυτοκινητόδρομο.

Όταν οι αστυνομικοί πρότειναν να τη μεταφέρουν πιο πέρα, εκείνη αρνήθηκε ξανά και τους πρότεινε να πάνε σπίτι της.

«Θα σας φτιάξω φαγητό ή λαζάνια, ό,τι θέλετε. Έχω και πισίνα», ακούγεται να λέει.

Λίγο αργότερα υποστήριξε ότι ήταν «εντελώς καλά» και ικανή να οδηγήσει.

«Μπορώ να πιω τέσσερα μπουκάλια κρασί»

Σύμφωνα με τον αστυνομικό που συνέταξε την αναφορά, όταν τελικά βγήκε από το αυτοκίνητο φαινόταν εμφανώς ασταθής, ενώ η ομιλία της ήταν «γρήγορη και μπερδεμένη».

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι παρουσίαζε «έντονες εναλλαγές διάθεσης» και κατά διαστήματα μιλούσε με βρετανική προφορά.

Η τραγουδίστρια είπε στους αστυνομικούς ότι είχε πιει μία μιμόζα περίπου έξι ώρες νωρίτερα και ότι δεν αισθανόταν καθόλου μεθυσμένη.

«Θα μπορούσα μάλλον να πιω τέσσερα μπουκάλια κρασί και να σας φροντίσω. Είμαι άγγελος», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι είχε πάρει Lamictal, φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της διπολικής διαταραχής.

Βρέθηκαν Adderall και ποτήρι κρασιού στο αυτοκίνητο

Κατά την έρευνα στο όχημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν μπουκάλι Adderall που δεν είχε συνταγογραφηθεί στο όνομά της, καθώς και ποτήρι κρασιού στη θήκη του συνοδηγού.

Η Σπίαρς συνελήφθη με υποψίες οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών.

Τα δύο αλκοτέστ που έγιναν περίπου μία ώρα μετά τον έλεγχο έδειξαν επίπεδα αλκοόλ στο αίμα 0,06% και 0,05%, σύμφωνα με την αναφορά, ενώ λήφθηκε και δείγμα αίματος για έλεγχο ουσιών. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η τραγουδίστρια αφέθηκε ελεύθερη το επόμενο πρωί.

Εκπρόσωπός της χαρακτήρισε το περιστατικό «ατυχές» και «εντελώς αδικαιολόγητο».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Σπίαρς δήλωσε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση και καταδικάστηκε σε 12 μήνες επιτήρησης, αποφεύγοντας ποινή φυλάκισης.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό της, τον Απρίλιο εισήχθη οικειοθελώς σε κέντρο αποκατάστασης.