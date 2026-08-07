Τροχαίο στις Σέρρες: «Δεν ήταν μόνο η αυξημένη ταχύτητα, ίσως κάτι απέσπασε την προσοχή του οδηγού» εκτιμά πραγματογνώμονας

Σοκ έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης – Δράμας, κοντά στην Παλαιοκώμη του Δήμου Αμφίπολης, στις Σέρρες. Μία 43χρονη γυναίκα και ο 21χρονος γιος της έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων, Παναγιώτης Σταμίρης ανέλυσε το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης και εκτίμησε πως δεν ήταν μόνο η ταχύτητα που οδήγησε στο θανατηφόρο τροχαίο.

«Το όχημα εκτρέπεται αρκετά μακριά από το σημείο του ατυχήματος και εκεί που εκτρέπεται δείχνει ότι δεν το εκτρέπει η ταχύτητα. Ίσως κάποια απόσπαση προσοχής, ίσως μίλησε στο κινητό ή κάτι άλλο. Η αυξημένη ταχύτητα επηρεάζει στο πότε θα προλάβει να επαναφέρει το αυτοκίνητο και αν τον εκτρέπει επειδή πέρασε την κρίσιμη ταχύτητα της στροφής. Από τη στιγμή που αρχίζει και φεύγει από το ρεύμα του και μπαίνει στο άλλο ρεύμα, δεν κάνει καμία προσπάθεια να επαναφέρει αλλά την κάνει αρκετή ώρα μετά που έχει παραμείνει στο άλλο ρεύμα. Για αυτό λέω ότι ίσως να υπάρχει μία απόσπαση προσοχής ή η απειρία ενός οδηγού να μην αξιολόγησε σωστά την κατάσταση και να μην αντέδρασε έγκαιρα» εξήγησε ο κ. Σταμίρης

Άνω των 80 χλμ/ώρα η ταχύτητα του αυτοκινήτου

Ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων επεσήμανε επίσης ότι «η ταχύτητα του μοιραίου οχήματος ήταν σίγουρα αυξημένη. Πιστεύω ότι ήταν πάνω από το όριο. Όταν λέμε η κρίσιμη ταχύτητα της στροφής, εννοούμε ότι ένα όχημα όταν κινείται έχει ένα όριο. Αν περάσει αυτό το όριο πάνω σε μια στροφή, τον εκτρέπει. Με βάση αυτό που βλέπω στο βίντεο αλλά και τη μαρτυρία του (άλλου) οδηγού που λέει ότι πήγαινε με 70 – 80 χιλιόμετρα και φαίνεται στο βίντεο να κινείται με χαμηλότερη ταχύτητα από το αυτοκίνητο (των θυμάτων) εκτιμώ ότι ήταν παραπάνω τα χιλιόμετρα από τα 70 – 80».

«Από τη στιγμή που το όχημα φεύγει προς το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας, πριν ακόμα μπει, εκεί ο οδηγός θα μπορούσε αν είχε τεταμένη την προσοχή του να αρχίσει να επαναφέρει. Εμείς όμως βλέπουμε ότι μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, κινείται για κάποια μέτρα στο αντίθετο ρεύμα και μετά από αυτό αρχίζει να επαναφέρει. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα: Ή άργησε να αντιληφθεί τι είχε συμβεί ή λόγω απειρίας δε μπορούσε να αξιολογήσει την κατάσταση» κατέληξε.