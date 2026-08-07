Μαρούσι: Συνελήφθη σε προαύλιο σχολείου ένας 35χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη στο Μαρούσι 35χρονος αλλοδαπός από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Εντοπίστηκε σε προαύλιο σχολείου, όπου πέταξε δύο σακούλες με 243 γραμμάρια κάνναβης σε 106 συσκευασίες, έτοιμες προς διακίνηση

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη στο Μαρούσι 35χρονος αλλοδαπός από την Ομάδα ΔΙΑΣ, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών.
  • Εντοπίστηκε σε προαύλιο σχολείου, όπου στη θέα των αστυνομικών πέταξε δύο νάιλον σακούλες και τράπηκε σε φυγή.
  • Κατασχέθηκαν 106 νάιλον συσκευασίες με 243 γραμμάρια κάνναβης, έτοιμες προς διακίνηση, οι οποίες βρέθηκαν στις σακούλες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης στο Μαρούσι από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, 35χρονος αλλοδαπός. Κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούσαν στην περιοχή του Αμαρουσίου, εντόπισαν τον κατηγορούμενο μαζί με δύο ακόμη άγνωστα άτομα σε προαύλιο χώρο σχολείου και θέλησαν να τους ελέγξουν.

Στη θέα των αστυνομικών όλοι τράπηκαν σε φυγή, ενώ ο 35χρονος πέταξε στο έδαφος δύο νάιλον σακούλες.

Οι σακούλες περισυλλέχθηκαν από τους αστυνομικούς και κατά τον έλεγχό τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 106 νάιλον συσκευασίες, έτοιμες προς διακίνηση, οι οποίες περιείχαν συνολικά -243- γραμμάρια κάνναβης.

Λίγη ώρα αργότερα, έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις, ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο και τον οδήγησαν στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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