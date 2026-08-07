Μαρούσι: Συνελήφθη σε προαύλιο σχολείου ένας 35χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

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Συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης στο Μαρούσι από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, 35χρονος αλλοδαπός. Κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούσαν στην περιοχή του Αμαρουσίου, εντόπισαν τον κατηγορούμενο μαζί με δύο ακόμη άγνωστα άτομα σε προαύλιο χώρο σχολείου και θέλησαν να τους ελέγξουν.

Στη θέα των αστυνομικών όλοι τράπηκαν σε φυγή, ενώ ο 35χρονος πέταξε στο έδαφος δύο νάιλον σακούλες.

Οι σακούλες περισυλλέχθηκαν από τους αστυνομικούς και κατά τον έλεγχό τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 106 νάιλον συσκευασίες, έτοιμες προς διακίνηση, οι οποίες περιείχαν συνολικά -243- γραμμάρια κάνναβης.

Λίγη ώρα αργότερα, έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις, ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο και τον οδήγησαν στο τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.