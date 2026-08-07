Κοζάνη: Φωτιά σε δασική έκταση στην Ερμακιά – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 6 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.

Παράλληλα υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.