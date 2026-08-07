Κοζάνη: Φωτιά σε δασική έκταση στην Ερμακιά – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Φωτιά, Κοζάνη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 6 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
  • Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 6 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.

Παράλληλα υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ