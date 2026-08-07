Πέθανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά – Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά απεβίωσε σε ηλικία 64 ετών, όπως ανακοίνωσε με θλίψη το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ. Η Πιτουρά αφιέρωσε την επαγγελματική της πορεία στον έντυπο Τύπο, διακρίθηκε για τις έρευνές της και υπήρξε συντάκτης σε μεγάλες εφημερίδες

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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΤΟΥΡΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 64 ετών, αφήνοντας την τελευταία της πνοή την Πέμπτη 6 Αυγούστου.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε με θλίψη τον θάνατό της, τονίζοντας ότι η Χριστίνα Πιτουρά αφιέρωσε όλη την επαγγελματική της πορεία στον έντυπο Τύπο.
  • Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ η ΕΣΗΕΑ εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια στον σύζυγο και τα παιδιά της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πέθανε σε ηλικία 64 ετών η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά. Η δημοσιογράφος άφησε την τελευταία της πνοή την Πέμπτη 6 Αυγούστου. Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με ιδιαίτερη θλίψη ανακοινώνει τον θάνατο της δημοσιογράφου Χριστίνας Πιτουρά, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 64 ετών.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Η Χριστίνα Πιτουρά γεννήθηκε το 1962 στο Άργος. Έπειτα από την ολοκλήρωση των γυμνασιακών της σπουδών, παρακολούθησε μαθήματα δημοσιογραφίας σε ιδιωτική σχολή. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της πορεία από την εφημ. “ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ” τον Ιανουάριο του 1984, αρχικά ως συντάκτης ελεύθερου ρεπορτάζ και στη συνέχεια ως συντάκτης υπουργείων Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων καθώς και Δικαιοσύνης. Το 1986 ξεκίνησε να εργάζεται στην εφημ. “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ” ενώ το 1987 άρχισε η συνεργασία της με την εφημ. “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ”, εφημερίδες στις οποίες διετέλεσε επί χρόνια συντονίστρια του ελευθέρου ρεπορτάζ και των ανταποκριτών.

Η Χριστίνα Πιτουρά αφιέρωσε όλη την επαγγελματική της πορεία στον έντυπο Τύπο και διακρίθηκε για τις δημοσιογραφικές της έρευνες και αποστολές. Εργάστηκε με αίσθημα ευθύνης, επέδειξε απαράμιλλο ζήλο στην εργασία της και χαρακτηρίστηκε από το ήθος και την συναδελφική της συμπεριφορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στον συνάδελφο Βασίλη Χιώτη και στα παιδιά τους Παναγιώτη και Μαριαλένα.

Η κηδεία της συναδέλφου θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο».

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