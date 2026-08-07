Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας στην Αττική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30, σε περιοχή όπου σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 2 οχήματα. Στην επιχείρηση συντρέχει με υδροφόρες ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής, ενώ, όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.