Τροχαίο στη Λακωνία: Νεκρός 48χρονος οδηγός φορτηγού που έπεσε σε γκρεμό – Σοβαρά τραυματίας ο συνοδηγός – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (7/8) στην παλαιά εθνική οδό Βουτιάνων – Κλαδά, στη Λακωνία, όταν φορτηγό που μετέφερε αγροτικά προϊόντα εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε γκρεμό.

Από το τροχαίο έχασε τη ζωή του ο 48χρονος οδηγός, ενώ ο συνοδηγός του οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 48χρονος Μ.Λ., πατέρας ενός παιδιού και κάτοικος Περιστερίου του Δήμου Ευρώτα, οδηγούσε συρόμενο φορτηγό με αγροτικά προϊόντα, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Το φορτηγό εξετράπη της πορείας του στο ύψος του κόμβου Πανεπιστημίου και κατέπεσε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και τον σοβαρό τραυματισμό του συνοδηγού.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιχείρηση μετά το τροχαίο. Ο 48χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Δείτε βίντεο

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Σήμερα (7.8.2026) και πρώτες πρωινές ώρες, στο 51,9 χλμ της Ε.Ο. Τρίπολης, Δ.Χ.Φ ρυμουλκό όχημα, μετά ρυμουλκούκενου, που οδηγούσε 48χρονος ημεδαπός και επέβαινε 34χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια κατακρημνίστηκε σε παρακείμενη πλαγιά, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 48χρονου και τον τραυματισμό του 34χρονου. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σπάρτης.»