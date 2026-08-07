Θρίλερ του Μυστρά: 11 μήνες φυλάκιση με αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος από τον Μυστρά Λακωνίας, ο οποίος συνελήφθη όταν οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τη σορό του 90χρονου πατέρα του μέσα σε καταψύκτη ξενοδοχείου.

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σπάρτης εκδικάστηκε μόνο η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, που αφορά τα στοιχεία που είχε δώσει ο 55χρονος στους αστυνομικούς σχετικά με το πού βρισκόταν ο πατέρας του.

Από την πλευρά του συνηγόρου του ζητήθηκε αρχικά νέα 15νθημερη αναβολή, προκειμένου εκείνος να καταδείξει ότι ο κατηγορούμενος πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, παρά την πρόταση της εισαγγελέως για εκτέλεση της ποινής, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης και αποφάσισε η ποινή να έχει τριετή αναστολή, με αποτέλεσμα ο 55χρονος να αφεθεί ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αντίθετα, δεν εκδικάστηκε η υπόθεση της απάτης κατ’ εξακολούθηση, καθώς παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστο το ακριβές ύψος αυτής.

Τι κατέθεσε η αδελφή του στο δικαστήριο

Η αδελφή του κατηγορούμενου, που βρέθηκε σήμερα στο δικαστήριο, υποστήριξε ότι ο 55χρονος είναι ψυχικά διαταραγμένος αν και αρχικά είχε πει στην κατάθεσή της στις αρχές ότι πιστεύει πως ο αδελφός της έκανε τη συγκεκριμένη πράξη προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη του ηλικιωμένου.

«Δεν είχα κανένα παράπονο για τη φροντίδα που παρείχε στους γονείς μου», είπε, η αδελφή του κατηγορούμενου στο δικαστήριο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Ανέφερε πως τελευταία φορά που είχε δει τον πατέρα της ήταν το 2019, ενώ το 2023 βρέθηκε στην περιοχή για να τακτοποιήσει κάποιες εκκρεμότητες με τα κληρονομικά, του ζήτησε να πάει να δει τον πατέρα τους και εκείνος της απάντησε ότι καλύτερα θα ήταν να πάνε κάποια άλλη στιγμή. Και εκείνη, όμως, τόνισε πως δεν άντεχε να βλέπει τον ηλικιωμένο στην κατάσταση που ήταν.

«Τον έχω άφθαρτο»

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο κατηγορούμενος φέρεται να διατηρούσε επί περίπου 2,5 χρόνια τη σορό του 90χρονου πατέρα του μέσα σε καταψύκτη, σε ξενοδοχείο της οικογένειας στον Μυστρά.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι αστυνομικοί είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τον 55χρονο αλλά και το ξενοδοχείο. Αρχικά κλήθηκε, με πρόσχημα να παραδώσει ένα όπλο που έχει στην κατοχή του και όταν ερωτήθηκε από τους ένστολους, πού είναι ο πατέρας του, εκείνος τους έδωσε μία διεύθυνση στην Καισαριανή, ισχυριζόμενος ότι δήθεν τον προσέχει μία γυναίκα βουλγαρικής υπηκοότητας.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Καισαριανής πήγαν στη διεύθυνση που τους είχε υποδείξει, όπου διέμενε η αδελφή του. Εκείνη έκπληκτη τους είπε πως ο πατέρας της ζει εδώ και χρόνια στον Μυστρά, αποκαλύπτοντας το ψέμα του 55χρονου. Όταν η αλήθεια ήρθε στο φως, ο κατηγορούμενος φέρεται να απάντησε με κυνικό τρόπο στους αστυνομικούς πως «τον έχω άφθαρτο». Στη συνέχεια οδήγησε τις αρχές, παρουσία και ιατροδικαστή, οδήγησε στο υπόγειο του ξενώνα όπου είχε κρύψει τη σορό του ηλικιωμένου μέσα σε καταψύκτη.

Οι δημοσιογράφοι ρώτησαν σήμερα τον δικηγόρο του κατηγορούμενου, εάν γνωρίζει πότε ακριβώς πέθανε ο ηλικιωμένος και τους είπε πως ο κατηγορούμενος δεν είναι σε θέση να θυμηθεί.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του ηλικιωμένου και τα κίνητρα πίσω από τη διατήρηση της σορού του στον καταψύκτη.

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Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του άτυχου ηλικιωμένου, που βρισκόταν σε κατάσταση βαθιάς κατάψυξης, δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη κακοποίησης ή άλλα στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Οι αρχικές ενδείξεις συγκλίνουν στο ενδεχόμενο ο θάνατος του ηλικιωμένου να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Ωστόσο, ασφαλή συμπεράσματα δεν μπορούν ακόμη να εξαχθούν, καθώς ο ιατροδικαστής αναμένει την πλήρη απόψυξη της σορού, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Τα δείγματα που ελήφθησαν έχουν ήδη αποσταλεί για εργαστηριακό έλεγχο.

Από το τελικό πόρισμα και τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τόσο η αιτία όσο και ο χρόνος θανάτου του 90χρονου.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν στοιχεία από τις τελευταίες συνταγογραφήσεις φαρμάκων του ηλικιωμένου, προκειμένου να διαπιστώσουν αν συμφωνούν με τα στοιχεία που έχει δώσει ο κατηγορούμενος.