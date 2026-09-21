Ζαχάροβα: Η Ρωσία «σε στενή συνεργασία» με την Τουρκία για τη Μαύρη Θάλασσα – Στο τραπέζι η πρόταση Φιντάν

Η Ρωσία βρίσκεται σε στενό συντονισμό με την Τουρκία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα. Αυτό έρχεται ως απάντηση στην πρόταση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, για τερματισμό των εχθροπραξιών και μορατόριουμ στις επιθέσεις εναντίον πολιτικών πλοίων στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Μαρία Ζαχάροβα
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μόσχα βρίσκεται «σε στενή συνεργασία» με την Τουρκία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα.
  • Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έστειλε στην Μόσχα μια πρόταση που έχει ως στόχο τον τερματισμό των εχθροπραμιών στην Μαύρη Θάλασσα και αναμένει απάντηση.
  • Οι επιθέσεις στην περιοχή έχουν ενταθεί, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του, με την Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, να διατηρεί σχέσεις τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα.

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Σε στενό συντονισμό με την Τουρκία βρίσκεται η Μόσχα με στόχο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα, τις οποίες μεταδίδει το πρακτορείο Interfax

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Η Ζαχάροβα σχολίασε τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ο οποίος είπε ότι η Άγκυρα έστειλε στην Μόσχα μια πρόταση που έχει ως στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Μαύρη Θάλασσα και περιμένει μια απάντηση, μετέδωσε το Interfax.

«Οι εργασίες διεξάγονται σε στενή συνεργασία με την Άγκυρα», ανέφερε η Ζαχάροβα, σύμφωνα με το Interfax.

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Η πρόταση Φιντάν

Η Τουρκία ασκεί πιέσεις στη Ρωσία και την Ουκρανία να αναστείλουν τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών πλοίων, ενώ ο Φιντάν ζήτησε «μορατόριουμ» στις 8 Αυγούστου.

Οι επιθέσεις έχουν ενταθεί, καθώς οι δύο πλευρές επιδιώκουν να πλήξουν τα έσοδα από τις εξαγωγές, με τον πόλεμο να εισέρχεται πλέον στον πέμπτο χρόνο του.

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Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, διατηρεί σχέσεις τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα και έχει αρνηθεί να συμμετάσχει στις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Τα πλοία της δραστηριοποιούνται στη Μαύρη Θάλασσα, πλέοντας υπό σημαίες διαφόρων χωρών, ενώ αρκετά από αυτά έχουν πληγεί από drones που πιστεύεται ότι εκτοξεύθηκαν από την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Daily Sabah

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