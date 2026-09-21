Ιρλανδία: Πρόστιμο 403 εκατ. ευρώ στην Google για τα δεδομένα τοποθεσίας των χρηστών – Πώς αποκάλυπταν ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες

Νέο ισχυρό πλήγμα δέχεται ο τεχνολογικός κολοσσός της Google από τις ευρωπαϊκές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς οι πρακτικές παρακολούθησης και επεξεργασίας τοποθεσίας των χρηστών (geolocation) βρέθηκαν στο στόχαστρο των ρυθμιστικών αρχών, επιφέροντας εξοντωτικό χρηματικό πρόστιμο.

Πρόστιμο 403 εκατομμυρίων ευρώ

Η επικεφαλής ρυθμιστική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕ για τις περισσότερες από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαδικτύου επέβαλε πρόστιμο ύψους 403 εκατομμυρίων ευρώ (463 εκατομμυρίων δολαρίων) στην Google της Alphabet, έπειτα από έρευνα σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων τοποθεσίας – πολιτικές που η μηχανή αναζήτησης δήλωσε ότι έκτοτε έχουν ενημερωθεί.

Η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας (DPC) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι διαπίστωσε πως η Google είχε παραβιάσει τους κανόνες ιδιωτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστούς ως Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), μέσω τριών συγκεκριμένων λειτουργιών της κατά την περίοδο από το 2018 έως το 2020:

της «Δραστηριότητας ιστού και εφαρμογών» ( Web & App Activity ),

), του «Ιστορικού τοποθεσίας» ( Location History ) και

) και της «Ακρίβειας τοποθεσίας» (Location Accuracy).

Απάντηση Google και διορία συμμόρφωσης

Εκπρόσωπος της Google δήλωσε ότι η υπόθεση επικεντρώθηκε σε παλαιότερες πολιτικές και ότι η εταιρεία έχει λανσάρει ισχυρά εργαλεία, ενώ έχει εξελίξει σημαντικά τις πρακτικές της σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων τοποθεσίας από το 2019.

Η Google, η οποία αποτελεί αντικείμενο τριών ξεχωριστών εν εξελίξει θεσμικών ερευνών —οι οποίες, σύμφωνα με την DPC, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο— έλαβε εντούτοις εντολή από τη ρυθμιστική αρχή να προσαρμόσει την επεξεργασία των δεδομένων τοποθεσίας ώστε να συμμορφώνεται πλήρως εντός έξι μηνών.

Το τέταρτο μεγαλύτερο πρόστιμο της DPC

Το πρόστιμο αυτό ήταν το τέταρτο μεγαλύτερο από τα συνολικά άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν επιβληθεί από την DPC από τότε που έγινε η επικεφαλής ρυθμιστική αρχή της ΕΕ για τις περισσότερες μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, βάσει του αυστηρού GDPR του 2018, λόγω της εγκατάστασης των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων των εταιρειών στην Ιρλανδία.

Στο παρελθόν έχει επιβάλει πρόστιμο 1,2 δισ. ευρώ στη Meta, 530 εκατ. ευρώ στο TikTok και 405 εκατ. ευρώ στο Instagram (επίσης ιδιοκτησίας Meta).

«Ως αποτέλεσμα των παραλείψεων της Google, τα άτομα ενδέχεται να μην γνώριζαν ότι η τοποθεσία τους χρησιμοποιούνταν, για παράδειγμα, για να επηρεαστούν με διαφημίσεις ή για να συναχθούν τα ενδιαφέροντά τους, και θα μπορούσαν να χάσουν τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων», ανέφερε σε δήλωσή του ο Αναπληρωτής Επίτροπος της DPC, Γκράχαμ Ντόιλ.

Αν και οι διαφημίσεις που σχετίζονται με την τοποθεσία είναι οικείες στους ταξιδιώτες, επτά ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών είχαν καταγγείλει ότι η αλόγιστη χρήση των δεδομένων τοποθεσίας μπορεί επίσης να οδηγήσει σε παραβίαση της ιδιωτικότητας.

Οι καταγγελίες και οι αλλαγές στο σύστημα

Η DPC ξεκίνησε την έρευνα το 2020 λόγω καταγγελιών από διάφορες ευρωπαϊκές οργανώσεις δικαιωμάτων των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της πανευρωπαϊκής ομοσπονδίας καταναλωτών BEUC, σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων τοποθεσίας από την Google.

Οι παραβάσεις περιλάμβαναν τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων τοποθεσίας από την Google στη «Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών» -μια ρύθμιση λογαριασμού που επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα των χρηστών στις υπηρεσίες της Google- και στο «Ιστορικό τοποθεσίας», το οποίο καταγράφει την τοποθεσία των χρηστών μέσω των κινητών συσκευών.

Έρευνα της νορβηγικής υπηρεσίας καταναλωτών το 2018, υπέδειξε ότι τα δεδομένα τοποθεσίας θα μπορούσαν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες όπως θρησκευτικές πεποιθήσεις (μέσω της παρακολούθησης λατρευτικών χώρων), πολιτικές πεποιθήσεις (για παράδειγμα γνωρίζοντας ότι ένας χρήστης έχει πάει σε διαδηλώσεις), καταστάσεις υγείας (εάν ένας χρήστης έχει πάει σε νοσοκομείο) και σεξουαλικό προσανατολισμό (εάν έχει πάει σε συγκεκριμένα μπαρ).

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια προστασίας των δικαιωμάτων μας στο διαδίκτυο. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τι αποδέχονται, χωρίς να εξαπατώνται ή να χειραγωγούνται ώστε να κάνουν επιλογές που διαφορετικά δεν θα έκαναν ποτέ», δήλωσε ο Φιν Μίρσταντ, διευθυντής ψηφιακής πολιτικής στο Νορβηγικό Συμβούλιο Καταναλωτών.

Η BEUC ανέφερε ότι τα δεδομένα γεωτοποθεσίας ήταν «μία από τις πιο επεμβατικές μορφές παρακολούθησης των καταναλωτών».

Η Google δήλωσε ότι έχει εισαγάγει ενημερώσεις από την περίοδο που ερευνήθηκε, οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να διαγράφουν αυτόματα τα προσωπικά τους δεδομένα σε συνεχόμενη βάση, να αποθηκεύουν δεδομένα χρονολογίου απευθείας σε μια συσκευή και να διαχειρίζονται τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας, χρησιμοποιούνται για διαφημίσεις.

Πρόσθεσε επίσης ότι πλέον αποθηκεύει μια εκτιμώμενη γενική περιοχή και όχι την ακριβή τοποθεσία της συσκευής, όταν ένας χρήστης πραγματοποιεί αναζήτηση στην Google.

Με πληροφορίες από: Reuters, Guardian