Reuters: Η Gazprom Neft διακόπτει την επεξεργασία αργού πετρελαίου – Ισχυρό πλήγμα από τους ουκρανικούς βομβαρδισμούς

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Διέκοψε την επεξεργασία αργού πετρελαίου το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Μόσχας, ιδιοκτησίας της Gazprom Neft. Ως αιτία θεωρείται η επίθεση ουκρανικού drone στις 20 Σεπτεμβρίου.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε στο Telegram το πρωί της Κυριακής ότι μια βιομηχανική εγκατάσταση εντός του διυλιστηρίου υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια επιδρομής με drones στη ρωσική πρωτεύουσα.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν στο Reuters τη Δευτέρα ότι και οι δύο κύριες μονάδες απόσταξης αργού πετρελαίου έπιασαν φωτιά μετά την πτώση των drones στις εγκαταστάσεις, ενώ ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών και την επανέναρξη της λειτουργίας τους.

Η Gazprom Neft δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Ανησυχία για επιπτώσεις στην παραγωγή και τη διάθεση καυσίμων

Η μονάδα AVT-6 του διυλιστηρίου έχει ημερήσια δυναμικότητα 21.400 μετρικών τόνων, η οποία αντιπροσωπεύει το 53% της συνολικής του χωρητικότητας, ενώ η συνδυασμένη μονάδα επεξεργασίας αργού πετρελαίου EURO+ έχει ημερήσια δυναμικότητα 18.800 τόνων, καλύπτοντας το υπόλοιπο 47%.

Τα καύσιμα που παράγονται από το διυλιστήριο της Μόσχας δεν διατίθενται προς πώληση στο Διεθνές Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Αγίας Πετρούπολης από τις 21 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις πηγές, το διυλιστήριο επεξεργάστηκε 11,6 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου το 2024 (περίπου 230.000 βαρέλια ημερησίως) και παρήγαγε 2,9 εκατομμύρια τόνους βενζίνης, 3,2 εκατομμύρια τόνους ντίζελ και 1,3 εκατομμύρια τόνους ασφάλτου.