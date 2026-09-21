COP31: Η τουρκική προεδρία βάζει στην ατζέντα την «κλιματικά υπεύθυνη» Τεχνητή Νοημοσύνη – Έκκληση για κανόνες και διαφάνεια

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Την ένταξη της «κλιματικά υπεύθυνης» Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην ατζέντα των συνομιλιών της προσεχούς συνόδου COP31 προωθεί η τουρκική προεδρία, ενόψει της μεγάλης διάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στην Αττάλεια.

«Η COP31 θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων»

«Ένας κόσμος που υπερθερμαίνεται, ένα παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα σε πλήρη αποδιοργάνωση και εντεινόμενες ανησυχίες από την ανάδυση της ΤΝ: όλα αυτά απαιτούν δράση» είπε ο πρόεδρος της COP31 και υπουργός Περιβάλλοντος της Τουρκίας, Μουράτ Κουρούμ.

«Η COP31 θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων» διαβεβαίωσε, λίγες εβδομάδες πριν από το ετήσιο ραντεβού του ΟΗΕ για το κλίμα, που θα διεξαχθεί από τις 9 μέχρι τις 20 Νοεμβρίου.

«Πρέπει να συζητήσουμε ανοιχτά για την αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας από την ΤΝ και είναι η ώρα να αρχίσουν οι κυβερνήσεις να ορίζουν κανόνες. Αναμένουμε από τις εταιρείες να επιδείξουν διαφάνεια σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ενέργειας εκ μέρους τους και να τροφοδοτούν τις επιχερήσεις τους με καθαρή ενέργεια», είπε στην ομιλία του με την ευκαιρία της εβδομάδας για το κλίμα στη Νέα Υόρκη.

Οι πρωτοβουλίες της τουρκικής προεδρίας

Η προεδρία της COP31 θα προτείνει επίσης στις χώρες να δεσμευτούν εγγράφως ότι θα αναπτύξουν την ΤΝ με στόχο τη στήριξη των κλιματικών στόχων και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μια τέτοια δέσμευση, που θα ήταν εθελοντική και όχι υποχρεωτική, δεν περιλαμβάνεται πάντως στην ατζέντα των επίσημων διαπραγματεύσεων της συνόδου η οποία απαιτεί ομοφωνία των περίπου 200 κρατών για οποιαδήποτε απόφαση.

Μια δεύτερη πρωτοβουλία της Τουρκίας συνίσταται στην «επίδειξη της υπεύθυνης χρήσης της ΤΝ» σε βασικούς τομείς, όπως είναι η ενέργεια και οι βιομηχανίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ