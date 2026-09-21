ΣΥΡΙΖΑ: Δεν υπάρχει χώρος στη Βουλή για τους «μπροστινούς» του Κασιδιάρη

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«Δεν υπάρχει χώρος στη Βουλή για τους “μπροστινούς” του Κασιδιάρη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργο Μανούσο ότι εκπροσωπεί το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων», που στηρίζει ο πρόσφατα αποφυλακισθείς και καταδικασμένου για τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη.

«Κανένας δεν μπορεί να νομιμοποιεί την παρουσία στη Βουλή εκπροσώπων μίας εγκληματικής οργάνωσης που απλά φοράει άλλο κοστούμι», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ καλώντας «όλα τα δημοκρατικά κόμματα και κυρίως την ελληνική κοινωνία να στείλει τους φασίστες εκεί που πραγματικά ανήκουν: στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

«Το νέο μόρφωμα – βιτρίνα του καταδικασμένου εγκληματία νεοναζί Κασιδιάρη έκανε σήμερα την πρώτη του εμφάνιση και στη Βουλή.

Ο Γιώργος Μανούσος δήλωσε ευθαρσώς από τα έδρανα του κοινοβουλίου ότι εκπροσωπεί τη ‘Συμμαχία Ελλήνων’, δηλαδή το νέο όχημα μέσω του οποίου επέλεξε ο πρώην υπαρχηγός της εγκληματικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής να σπείρει το ρατσιστικό του μίσος στην ελληνική κοινωνία.

Παρά τις αντιδράσεις βουλευτών της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ο υφυπουργός Παιδείας, Νικόλαος Παπαϊωάννου, απάντησε κανονικά στην Επίκαιρη Ερώτηση ενός βουλευτή που ομολόγησε ότι συντάσσεται με το ηγετικό στέλεχος μίας εγκληματικής οργάνωσης.

Ενός βουλευτή που μέχρι την ανεξαρτητοποίησή του, έπαιζε τον ρόλο του «μπροστινού» του Κασιδιάρη, με τη συμμετοχή του (και την εκλογή του) στους ‘Σπαρτιάτες’.

Κανένας δεν μπορεί να νομιμοποιεί την παρουσία στη Βουλή εκπροσώπων μίας εγκληματικής οργάνωσης που απλά φοράει άλλο κοστούμι.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί όλα τα δημοκρατικά κόμματα και κυρίως την ελληνική κοινωνία να στείλει τους φασίστες εκεί που πραγματικά ανήκουν: στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας».