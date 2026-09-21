Σκέρτσος: Θα ελεγχθούν τα πάντα για τα παράνομα ιατρεία με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

«Θα ελεγχθούν όλα: η πράξη, οι συνθήκες, η τήρηση των κανόνων και, όπου προκύψουν ευθύνες, αυτές θα αποδοθούν. Αυτό είναι το αυτονόητο σε μια ευνομούμενη Πολιτεία» διαβεβαιώνει ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος αναφορικά με τους απαιτούμενους ελέγχους με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ίδιος εστιάζει τους ελέγχους σε ιδιωτικά ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αισθητικής και τον ρόλο του κράτους. Ταυτόχρονα, ο Άκης Σκέρτσος κατηγόρησε για «ανεύθυνο και επικίνδυνο λαϊκισμό» όσους «δείχνουν με το δάχτυλο ακόμη και μέλη της κυβέρνησης, χωρίς καν να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα». Ειδικότερα, ο υπουργός Επικρατείας παραθέτει 10 ερωτοαπαντήσεις για όλα τα κρίσιμα ζητήματα που προέκυψαν μετά το τραγικό περιστατικό.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου

«10 ερωταπαντήσεις για τους ελέγχους ιδιωτικών ιατρείων, διαγνωστικών κέντρων, κέντρων αισθητικής και τον ρόλο του κράτους.

ΕΡ.: Ισχύει ότι η κυβέρνηση «κατήργησε» το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας το 2019 και έτσι σταμάτησαν οι έλεγχοι στην ιδιωτική υγεία;

ΑΠ.: Όχι. Πρόκειται για διαστρέβλωση μιας θεσμικής αλλαγής. Το 2019 καταργήθηκε το ΣΕΥΥΠ ως ξεχωριστή υπηρεσία, όχι οι αρμοδιότητές του ούτε οι έλεγχοι. Το πρώην Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) και το ανθρώπινο δυναμικό του μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Υγείας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), μαζί με τις αρμοδιότητες των βασικών ελεγκτικών σωμάτων του Δημοσίου. Ο Ν. 4622/2019 ίδρυσε έναν ενιαίο, ανεξάρτητο ελεγκτικό θεσμό, την ΕΑΔ, η οποία ανέλαβε το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ΣΕΥΥΠ. Η ίδια η ΕΑΔ αναφέρει ρητά ότι ανέλαβε τις αρμοδιότητες του ΣΕΥΥΠ μαζί με εκείνες τεσσάρων ακόμη ελεγκτικών σωμάτων. Άρα το ΣΕΥΥΠ έπαψε να υπάρχει ως ξεχωριστή υπηρεσιακή δομή του Υπουργείου Υγείας. Όμως, οι ελεγκτικές του αρμοδιότητες και το προσωπικό του όχι μόνο δεν καταργήθηκαν, αλλά εντάχθηκαν σε έναν ανεξάρτητο ελεγκτικό θεσμό.

ΕΡ.: Γιατί θεωρείται σημαντικό ότι οι έλεγχοι μεταφέρθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας;

ΑΠ.: Γιατί υπάρχει μια ουσιώδης θεσμική διαφορά. Το ΣΕΥΥΠ υπαγόταν απευθείας στον υπουργό Υγείας και διοικητικά λογιζόταν σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης. Αντίθετα, η ΕΑΔ είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, με λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές και υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Επομένως, η αλλαγή του 2019 δεν αποδυνάμωσε θεσμικά τον έλεγχο. Άλλαξε το μοντέλο ελέγχου: από ένα σώμα που υπαγόταν στον Υπουργό Υγείας σε έναν ενιαίο και ανεξάρτητο ελεγκτικό θεσμό. Πρόκειται για μια θεσμική επιλογή που έχει αναγνωριστεί δημόσια από τον ΟΟΣΑ ως σημαντική εξέλιξη για την ενίσχυση του ελεγκτικού πλαισίου της χώρας και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

ΕΡ.: Υπάρχουν σήμερα πραγματικοί έλεγχοι στην ιδιωτική υγεία ή η ΕΑΔ ασχολείται μόνο με τη δημόσια διοίκηση;

ΑΠ.: Υπάρχουν και μάλιστα με μετρήσιμο αποτέλεσμα. Από την ίδρυση της ΕΑΔ έως τον Ιούνιο του 2026:

έχουν εκδοθεί πάνω από 2.500 πορίσματα ειδικών ελέγχων για την προστασία της δημόσιας υγείας,

για την προστασία της δημόσιας υγείας, έχουν εκδοθεί πάνω από 1.500 πορίσματα στο τακτικό ελεγκτικό έργο στον χώρο της Υγείας,

στο τακτικό ελεγκτικό έργο στον χώρο της Υγείας, έχουν ολοκληρωθεί περίπου 1.400 διερευνήσεις ,

, έχουν διενεργηθεί περισσότερες από 40 προκαταρκτικές εξετάσεις κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών και

κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών και έχουν πραγματοποιηθεί 287 έλεγχοι σε ιδιωτικές μονάδες υγείας σχετικά με τη λειτουργία τους.

Οι έλεγχοι δεν είναι θεωρητικοί. Αφορούν ιατρεία, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικές δομές, φαρμακεία και φαρμακαποθήκες, δομές ψυχικής υγείας, κέντρα αισθητικής και άλλες δομές υγείας.

ΕΡ.: Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι «δεν γίνονται έλεγχοι» στον τομέα της Υγείας;

ΑΠ.: Τα στοιχεία δεν στηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό. Οι τακτικοί έλεγχοι της ΕΑΔ στον τομέα της Υγείας ανέρχονται σε 1.576 από το 2020 έως το 2026:

Έτος και Τακτικοί έλεγχοι

2020: 11

11 2021: 145

145 2022: 247

247 2023: 234

234 2024: 342

342 2025: 374

374 2026: 223

Σύνολο: 1.576

Και αυτό αφορά μόνο τους τακτικούς ελέγχους. Το ελεγκτικό έργο της ΕΑΔ περιλαμβάνει επίσης διερευνήσεις καταγγελιών, έκτακτους και συστημικούς ελέγχους, ΕΔΕ, μικτά κλιμάκια ελέγχου και προκαταρκτικές εξετάσεις κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών. Άρα το πραγματικό ελεγκτικό αποτύπωμα είναι πολύ ευρύτερο.

ΕΡ.: Ελέγχει πράγματι η ΕΑΔ ιδιωτικά ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αισθητικής;

ΑΠ.: Ναι. Και τα ευρήματα είναι συγκεκριμένα. Στο αντικείμενο των ελέγχων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

η νομιμότητα λειτουργίας ιδιωτικών φορέων,

η τήρηση των κανόνων ιατρικής και νοσηλευτικής δεοντολογίας,

η επάρκεια και νομιμότητα εξοπλισμού και εγκαταστάσεων,

η λειτουργία ιδιωτικών κλινικών και διαγνωστικών δομών,

η λειτουργία κέντρων αισθητικής,

η συνταγογράφηση και εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων,

η διακίνηση φαρμάκων,

η στελέχωση και τα επαγγελματικά δικαιώματα του προσωπικού.

Στους ελέγχους έχουν διαπιστωθεί, μεταξύ άλλων, ιατρικές πράξεις από μη ιατρούς, λειτουργία μονάδων χωρίς την απαιτούμενη παρουσία επιστημονικά υπευθύνου, παροχή υπηρεσιών από μη προβλεπόμενες ειδικότητες, λειτουργία χωρίς την απαιτούμενη άδεια, αισθητικές πράξεις από πρόσωπα χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα και απασχόληση προσωπικού χωρίς τις προβλεπόμενες επαγγελματικές προϋποθέσεις.

Οι εξειδικευμένοι έλεγχοι δεν γίνονται χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση. Όπου μια υπόθεση απαιτεί ειδική ιατρική ή άλλη επιστημονική γνώση, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αξιοποιεί τη δυνατότητα που της παρέχει ο Ν. 4622/2019 και στελεχώνει τα ελεγκτικά κλιμάκια με τους κατάλληλους εμπειρογνώμονες.

Πρόκειται είτε για ιδιώτες επιστήμονες με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο είτε για στελέχη του Δημοσίου με την αντίστοιχη επιστημονική γνώση — όπως ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους, ιατροδικαστές, κλινικούς ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και άλλους ειδικούς.

Έτσι, όταν το αντικείμενο του ελέγχου απαιτεί εξειδικευμένη κρίση, το πόρισμα δεν στηρίζεται απλώς σε διοικητικό έλεγχο εγγράφων, αλλά σε επικαιροποιημένη επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση.

Σε 26 περιπτώσεις, μάλιστα, οι εκθέσεις διαβιβάστηκαν στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή/και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για περαιτέρω αξιολόγηση.

ΕΡ.: Τότε από πού προέρχεται ο ισχυρισμός ότι «η κυβέρνηση πήρε τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων από το κράτος και τον έδωσε στους Ιατρικούς Συλλόγους»;

ΑΠ.: Από ελλιπή γνώση των χρονολογικών δεδομένων. Η αρμοδιότητα για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση της άδειας λειτουργίας ιατρείων και πολυϊατρείων μεταφέρθηκε στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους με το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 4025/2011, επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.

Η διάταξη όρισε ρητά ως αρμόδια αρχή για την άδεια λειτουργίας ιατρείων και πολυϊατρείων τον κατά τόπον Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο. Η εφαρμογή της ξεκίνησε από 1.1.2012.

Μάλιστα, ήδη το 2012 ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ενημέρωνε τους γιατρούς ότι ήταν ο αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση των αδειών λειτουργίας ιατρείων και πολυϊατρείων.

Δεν πρόκειται, λοιπόν, για αλλαγή που έγινε το 2019 από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

ΕΡ.: Και τι έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; Επανέφερε την αρμοδιότητα στο κράτος;

ΑΠ.: Όχι. Το συγκεκριμένο θεσμικό καθεστώς δεν άλλαξε. Η μεταφορά της αρμοδιότητας στους Ιατρικούς Συλλόγους είχε γίνει το 2011 και παρέμεινε σε ισχύ και κατά την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Επομένως δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως «απόφαση του 2019» μια ρύθμιση που θεσπίστηκε οκτώ χρόνια νωρίτερα.

ΕΡ.: Άρα οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι υπεύθυνοι για όλους τους ελέγχους της ιδιωτικής υγείας;

ΑΠ.: Όχι. Το 2011 ο νομοθέτης ανέθεσε στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους την αρμοδιότητα για τη χορήγηση, αναστολή, ανάκληση και ακύρωση της άδειας λειτουργίας ιατρείων και πολυϊατρείων. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταργήθηκε ο κρατικός έλεγχος ή ότι η ΕΑΔ δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα. Παράλληλα με τους ελέγχους που οφείλουν να κάνουν οι ιατρικοί σύλλογοι, υπάρχει και ο κρατικός έλεγχος που διενεργείται μέσω της ΕΑΔ. Η ΕΑΔ εξακολουθεί να διενεργεί ελέγχους και διερευνήσεις, να εξετάζει καταγγελίες, να συμμετέχει σε μικτά κλιμάκια και να διαβιβάζει ευρήματα στα αρμόδια πειθαρχικά ή εισαγγελικά όργανα, όπου απαιτείται. Άλλωστε, η ίδια η ΕΑΔ αναφέρει ότι συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας σε συστημικούς ελέγχους και στη διερεύνηση καταγγελιών που διαβιβάζονται σε αυτήν.

ΕΡ.: Μήπως όμως η ΕΑΔ απλώς περιμένει καταγγελίες και δεν έχει σύγχρονο τρόπο να εντοπίζει παραβάσεις;

ΑΠ.: Ούτε αυτό ανταποκρίνεται στο σημερινό μοντέλο ελέγχου. Η ΕΑΔ εφαρμόζει πλέον οργανωμένη διαδικασία αξιολόγησης καταγγελιών, με κριτήρια σοβαρότητας, βασιμότητας, ελεγκτικής προτεραιότητας και δυνατότητας περαιτέρω διερεύνησης.

Παράλληλα, η ίδρυση της ΕΑΔ έφερε σημαντική ψηφιοποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών. Το παλαιό ΣΕΥΥΠ δεν διέθετε ηλεκτρονικό πρωτόκολλο ούτε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης της χρέωσης και της πορείας των υποθέσεων.

Αντιθέτως, σήμερα υπάρχει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, ιχνηλασιμότητα και οργανωμένη παρακολούθηση των υποθέσεων.

Και το μοντέλο εξελίσσεται ακόμη περισσότερο: η εποπτεία περνά, πλέον, και στην προληπτική ψηφιακή ανίχνευση παραβάσεων.

ΕΡ.: Τι αλλάζει με το νέο «MedWatch» του Υπουργείου Υγείας;

ΑΠ.: Το «MedWatch» είναι το επόμενο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Το Υπουργείο Υγείας παρουσίασε στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 νέο ψηφιακό εργαλείο που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να παρακολουθεί την ψηφιακή παρουσία ιδιωτικών δομών υγείας και τις ιατρικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα ευρήματα διασταυρώνονται με στοιχεία όπως η άδεια λειτουργίας, η ειδικότητα του γιατρού και ο προβλεπόμενος εξοπλισμός. Το «MedWatch» έχει ήδη εντοπίσει 231 μονάδες που χρήζουν ελέγχου και έχει ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου τους.

Παράλληλα, δημιουργείται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας ο ίδιος ο πολίτης θα μπορεί να ελέγχει ψηφιακά την άδεια λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου ή την επαγγελματική ιδιότητα του γιατρού πριν λάβει υπηρεσία ώστε να μπορεί να είναι σίγουρος για τη νομιμότητα κάθε χώρου και κάθε πράξης αλλά και να κάνει καταγγελίες για τυχόν παραβάσεις στις αρμόδιες αρχές.

Ο στόχος είναι απλός: να μην περιμένει η Πολιτεία να γίνει πρώτα η παράβαση και μετά να την πληροφορηθεί από μια καταγγελία. Να μπορεί να εντοπίζει ψηφιακά τις ενδείξεις παραβατικότητας και να κατευθύνει εκεί τον έλεγχο.

Και αυτό είναι το μοντέλο ελέγχου που χρειάζεται σήμερα η υγεία: ανεξάρτητοι θεσμοί, σαφείς αρμοδιότητες, πραγματικοί έλεγχοι, ψηφιακά εργαλεία και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Εν κατακλείδι: Υπάρχει κάτι βαθιά προβληματικό όταν, με αφορμή τον τραγικό θάνατο ενός πολύ αγαπητού καλλιτέχνη, κάποιοι σπεύδουν να αποδώσουν πολιτικές ευθύνες πριν καν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των αρμόδιων Αρχών.

Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη η ιδιωτική ιατρική πράξη που προηγήθηκε του θανάτου του ελέγχεται ήδη από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

Θα ελεγχθούν όλα: η πράξη, οι συνθήκες, η τήρηση των κανόνων και, όπου προκύψουν ευθύνες, αυτές θα αποδοθούν. Αυτό είναι το αυτονόητο σε μια ευνομούμενη Πολιτεία.

Το να φτάνουμε, όμως, από μια τραγική ανθρώπινη απώλεια που μας έχει συγκλονίσει όλους μέχρι να δείχνουμε με το δάχτυλο ακόμη και μέλη της κυβέρνησης, χωρίς καν να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, δεν είναι ούτε υπεύθυνη αντιπολίτευση ούτε έλεγχος. Είναι ανεύθυνος και επικίνδυνος λαϊκισμός.

Η αλήθεια και το κράτος δικαίου απαιτούν ενδελεχή έρευνα από τα αρμόδια όργανα, αδιάσειστα στοιχεία, εύλογο χρόνο ώστε να προκύψουν έγκυρα και τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Και, βεβαίως, απαιτούν σεβασμό στη μνήμη του ανθρώπου που χάθηκε.

Αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό γίνεται.

