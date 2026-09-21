Λάρισα: Ξεσπά ο πατέρας του 15χρονου – «Το παιδί μου, σε 45 λεπτά μπορεί να το προλάβαινα, σήμερα το έχω ντυμένο γαμπρό» – ΒΙΝΤΕΟ

Βαριά είναι η ατμόσφαιρα στην Καρίτσα της Λάρισας, καθώς η θλίψει έχει “γεμίσει” την περιοχή, μετά τον αιφνίδιο θάνατο 15χρονου μαθητή το βράδυ της Κυριακής. Το παιδί εντοπίστηκε από μέλη της οικογένειας του χωρίς τις αισθήσεις του στο μπάνιο του σπιτιού τους και ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, με την κλήση να φέρεται πως έγινε στις 21:05 και η κινητή μονάδα με γιατρό να φτάνει στις 21:50.

Τις δραματικές στιγμές που έζησε η οικογένεια ως την άφιξη του ασθενοφόρου περιέγραψε ο πατέρας του 15χρονου, μιλώντας στο Open.

Όπως λέει ο Γρηγόρης Πολύζος «η πρώτη κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 09:03 και η τελευταία ήταν μετά τις 10, στις 10:10, 10:15. Το ασθενοφόρο ήρθε γύρω στις 10:20. Τις έχουμε τις κλήσεις. Δεν είναι ψεύτικες. Το παιδί μου, σε 45 λεπτά μπορεί να το προλάβαινα. Στη μία ώρα δεν μπορεί. Μας είπαν “κάντε ΚΑΡΠΑ. Ήμασταν τέσσερα άτομα, πατέρας, μάνα και δύο άλλα αδέρφια. Μάθαμε να κάνουμε και ΚΑΡΠΑ. Καμία σχέση με το αντικείμενο».

Στη συνέχεια σημείωσε ότι πρότεινε να μεταφέρουν μόνοι τους το παιδί στη Λάρισα, όμως, όπως υποστηρίζει, η οδηγία που έλαβαν ήταν να μην το μετακινήσουν.

«Τους πρότεινα να βάλω το παιδί μου στο αυτοκίνητο. Ο γιος μου θα έφτανε στη Λάρισα σε λιγότερο από μισή ώρα. Και μου είπαν “δεν κάνει να το μετακινήσετε το παιδί”. Και άκουσα. Και δεν το μετακίνησα. Σήμερα το έχω ντυμένο γαμπρό».

Παρόλα αυτά, ο πατέρας του 15χρονου ξεκαθάρισε ότι δεν στρέφεται εναντίον των διασωστών που έφτασαν τελικά στην Καρίτσα. Αντίθετα, τόνισε ότι τους ευχαρίστησε προσωπικά για την προσπάθειά τους. «Οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ, δεν κατηγορώ κανέναν. Μπορεί να έκαναν και μία ώρα ΚΑΡΠΑ. Γνώστες, προσωπικό του ΕΚΑΒ. Προσπάθησαν, έκαναν τα πάντα. Τους ανθρώπους εδώ τους ευχαρίστησα. Τους έσφιξα τα χέρια. Προσπάθησαν για να σώσουν το παιδί μου.»

Ο κ. Πολύζος αναφέρθηκε και στην κάλυψη της περιοχής από ασθενοφόρα, εκτιμώντας ότι ένα όχημα από τους Γόννους θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε φτάσει νωρίτερα. «Αν ξεκινούσε από τους Γόννους, ίσως το παιδί μου προλαβαίναμε. Δεν ξέρω, ανέφερε.

«Είμαστε σε ένα σπίτι τέσσερα άτομα σήμερα και δεν ξέρουμε που είναι ο μικρός. Ψάχνουμε να τον βρούμε. Το άλλο Σάββατο είχα βάφτιση. Βάφτιζα τον εγγονό μου. Και σήμερα έχω κηδεία».