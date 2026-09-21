«Λιώνει» η παραδοσιακή Φυσική: Επιστήμονες «ξαναγράφουν» την ατομική δομή του γυαλιού την ώρα που ρευστοποιείται

Φανταστείτε ένα υλικό τόσο κοινό, που βρίσκεται από τα παράθυρα των σπιτιών μας μέχρι τις οθόνες των κινητών μας, κι όμως, η διαδικασία δημιουργίας του παρέμενε σε μεγάλο βαθμό «δέσμια» των ακραίων θερμοκρασιών.

Μέχρι σήμερα, η κατασκευή του γυαλιού απαιτούσε τρομερή θερμότητα, γεγονός που περιόριζε τις ιδιότητες και τις χημικές του δυνατότητες. Μια νέα, ανατρεπτική επιστημονική ανακάλυψη έρχεται τώρα να αλλάξει τα πάντα, καθώς οι επιστήμονες βρήκαν τον τρόπο να παρεμβαίνουν στην ίδια την «καρδιά» του υλικού την ώρα που λιώνει, επαναπρογραμματίζοντας την ατομική του δομή.

Οι ερευνητές μπορούν πλέον να «ξαναγράφουν» τη χημική σύσταση του γυαλιού ενόσω αυτό βρίσκεται ακόμη σε λιωμένη μορφή, ξεκλειδώνοντας ιδιότητες που άλλοτε ήταν αδύνατον να επιτευχθούν λόγω της ακραίας θερμότητας.

Μια νέα μέθοδος για την παραγωγή εξειδικευμένων υαλωδών υλικών (γυαλιού) ανέπτυξε μια διεθνής ομάδα ερευνητών, ανοίγοντας τον δρόμο για σημαντικές εφαρμογές στην τεχνολογία και την ενέργεια. Στην έρευνα συμμετείχαν επιστήμονες από τα γερμανικά πανεπιστήμια του Ντόρτμουντ (TU Dortmund), του Πάντερμπορν (Paderborn) και του Ντούισμπουργκ-Έσεν (Duisburg-Essen), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Η νέα τεχνική, η οποία παρουσιάστηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Nature Materials, εφαρμόζεται σε υλικά που ανήκουν στα λεγόμενα μεταλλο-οργανικά πλέγματα (MOFs). Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα οργανικό μόριο, το οποίο επιτυγχάνει διπλό στόχο: μειώνει τη θερμοκρασία τήξης του υλικού, ενώ παράλληλα αναδιοργανώνει τους χημικούς δεσμούς γύρω από τα άτομα των μετάλλων.

Αυτή η διπλή δράση δίνει λύση σε ένα διαχρονικό και δυσεπίλυτο πρόβλημα της βιομηχανικής παραγωγής. Μέχρι σήμερα, ορισμένα από τα πιο υποσχόμενα υλικά αυτού του είδους διασπώνταν πριν προλάβουν να λιώσουν, αφήνοντας πίσω τους προσμίξεις που αλλοίωναν τις χρήσιμες ιδιότητές τους.

Η νέα, πιο «ήπια» διαδικασία επεξεργασίας αναμένεται να επιτρέψει στους επιστήμονες να δημιουργήσουν προηγμένα είδη γυαλιού. Αυτά θα μπορούν να αξιοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών αιχμής, όπως:

Αποθήκευση αερίων και παραγωγή μπαταριών επόμενης γενιάς

Οπτικά συστήματα και αισθητήρες ακριβείας

Χημική κατάλυση και οπτοηλεκτρονικές συσκευές.

«Επανεγγράφοντας» τη δομή του γυαλιού κατά την τήξη

«Ανακαλύψαμε έναν τρόπο να τροποποιούμε χημικά τη δομή των υαλωδών υλικών που προέρχονται από τις λεγόμενες μεταλλο-οργανικές ενώσεις πλέγματος – ή εν skorto MOFs – ακριβώς κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας», εξηγεί ο καθηγητής Δρ. Σεμπάστιαν Χένκε (Sebastian Henke) από το Πανεπιστήμιο του Ντόρτμουντ, ο οποίος επικεφαλής της μελέτης (σ.σ. “εν συντομία MOFs” ή “MOFs για συντομία”).

Το βασικό συστατικό είναι η 1,10-φαινανθρολίνη, ένα οργανικό μόριο που αλλάζει τον τρόπο σύνδεσης των μεταλλικών ατόμων καθώς το υλικό λιώνει. «Κανονικά, το γυαλί σχηματίζεται όταν ένα τηγμένο υγρό ψύχεται γρήγορα. Η στερεή δομή σταθεροποιείται τότε χωρίς τα άτομα να διατάσσονται σε ένα κανονικό μοτίβο. Μέχρι τώρα, οι ερευνητές έπρεπε συχνά να αποδεχθούν τη χημεία αυτών των υαλωδών υλικών όπως αυτή καθοριζόταν από το αρχικό υλικό», εξηγεί ο καθηγητής Χένκε.

Σε αντίθεση με τους κρυστάλλους, οι οποίοι περιέχουν επαναλαμβανόμενες ατομικές διατάξεις, τα υαλώδη υλικά παγιδεύουν τα άτομα σε μια άτακτη δομή. Αυτή η αταξία προσδίδει στο γυαλί πολλές από τις ιδιαίτερες ιδιότητές του, αλλά ταυτόχρονα καθιστά την εσωτερική του χημεία πιο δύσκολη στον σχεδιασμό και τη μελέτη.

Τα MOFs ξεκινούν ως δίκτυα μεταλλικών κέντρων που ενώνονται μεταξύ τους μέσω οργανικών ενώσεων. Όταν η φαινανθρολίνη εισάγεται στην υγρή κατάσταση, κάνει κάτι πολύ περισσότερο από το να καταλαμβάνει απλώς τον κενό χώρο.

«Το κρίσιμο σημείο είναι ότι το μόριο δεν παραμένει απλώς ως υλικό πλήρωσης», συνεχίζει ο καθηγητής Χένκε. «Συμμετέχει σε μια αντίδραση. Επομένως, τροποποιούμε τη χημεία του υλικού ακριβώς τη στιγμή που αυτό βρίσκεται ακόμη σε υγρή μορφή».

Ένα μόριο, δύο λειτουργίες

Οι επιστήμονες ανέμειξαν τη φαινανθρολίνη με τα αρχικά συστατικά πριν από τη θέρμανσή τους. «Ως συλλίπασμα (flux), η ουσία μειώνει τη θερμοκρασία στην οποία λιώνει το υλικό. Ως χημικός παράγοντας, το μόριο συνδέεται απευθείας με τα άτομα του μετάλλου και εκτοπίζει εν μέρει τους παλαιότερους δεσμούς. Στην τηγμένη κατάσταση, το μόριο παρεμβαίνει σε αυτό που ονομάζουμε “περιβάλλον συναρμογής”. Ο όρος αυτός περιγράφει πόσα γειτονικά άτομα περιβάλλουν ένα μεμονωμένο άτομο. Επειδή το νέο μόριο συνδέεται ισχυρότερα με τα μεταλλικά κέντρα, ο αριθμός των γειτονικών ατόμων αυξάνεται», εξηγεί ο καθηγητής Χένκε.

Αυτή η αλληλεπίδραση αναδομεί το ευρύτερο δίκτυο του γυαλιού. Μεταβάλλοντας την ποσότητα της φαινανθρολίνης, οι ερευνητές μπορούν να ρυθμίσουν την έκταση της αναδιοργάνωσης των δεσμών. Αυτό τους δίνει έναν άμεσο τρόπο να προσαρμόζουν ιδιότητες όπως ο μαγνητισμός και η εκπομπή φωτός, αντί να αποδέχονται απλώς όποια δομή προκύπτει από τα αρχικά συστατικά.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία τήξης είναι εξίσου σημαντική. Χωρίς αυτήν, αρκετά από τα υλικά που εξετάστηκαν θα αποσυντίθεντο πριν προλάβουν να σχηματίσουν γυαλί. «Χάρη σε αυτό το μοριακό τέχνασμα, το υλικό λιώνει σε σημαντικά χαμηλότερες θερμοκρασίες και παραμένει σταθερό. Μελέτες σε υαλώδη υλικά που περιέχουν κοβάλτιο έδειξαν ότι αυτή η πιο ήπια διαδικασία αποτρέπει τον σχηματισμό επιβλαβών προϊόντων αποσύνθεσης», εξηγεί ο καθηγητής Δρ. Ματίας Μπάουερ (Matthias Bauer) από το Πανεπιστήμιο του Πάντερμπορν.

Η εξάλειψη αυτών των προσμίξεων επέτρεψε στην ομάδα να παρατηρήσει την εγγενή μαγνητική συμπεριφορά του γυαλιού, η οποία διαφορετικά θα μπορούσε να καλυφθεί από τις μολύνσεις του υλικού.

Επιβεβαιώνοντας την ατομική μεταμόρφωση

Η απόδειξη ότι τα άτομα είχαν αναδιαταχθεί απαιτούσε μεθόδους ικανές να εξετάσουν ένα υλικό χωρίς επαναλαμβανόμενη κρυσταλλική δομή. «Αντί για αυτό, χρησιμοποιήσαμε, μεταξύ άλλων τεχνικών, τη φασματοσκοπία απορρόφησης ακτίνων Χ. Η μέθοδος αυτή μας επέτρεψε να διερευνήσουμε το άμεσο περιβάλλον των ατόμων κοβαλτίου», εξηγεί ο καθηγητής Μπάουερ.

Οι μετρήσεις έδειξαν ότι τα άτομα κοβαλτίου παρέμειναν στην ίδια χημική κατάσταση (κατάσταση οξείδωσης), παρόλο που το τοπικό τους περιβάλλον άλλαξε σημαντικά. Με άλλα λόγια, η διαδικασία δεν μετέβαλε τον βαθμό οξείδωσης των ατόμων.

Άλλαξε το ποιες γειτονικές μοριακές ομάδες ήταν συνδεδεμένες με αυτά, καθώς και τον τρόπο διάταξης αυτών των δεσμών. Η ερευνητική ομάδα απέδειξε επίσης ότι η τεχνική αυτή λειτουργεί πέρα από μία και μόνο οικογένεια υλικών, εφαρμόζοντάς την με επιτυχία στις λεγόμενες δομές πλέγματος με βάση τα καρβοξυλικά άλατα.

Αυτή η ευρύτερη συμβατότητα υποδηλώνει ότι η χημεία της τήξης θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ευέλικτη στρατηγική για τον σχεδιασμό οργανομεταλλικών υαλωδών υλικών με προσαρμοσμένη συμπεριφορά.

Η χημεία της τήξης ως εργαλείο σχεδιασμού προηγμένων υλικών

Ο καθηγητής Χένκε συνοψίζει τη σημασία αυτής της ανακάλυψης για το μέλλον: «Η τηγμένη κατάσταση δεν αποτελεί πλέον ένα άκαμπτο ενδιάμεσο στάδιο. Μετατρέπεται σε έναν χώρο αντίδρασης στον οποίο μπορούμε να προγραμματίσουμε τη δομή του υλικού».

Αντί δηλαδή να αντιμετωπίζουν την τήξη απλώς ως ένα μεταβατικό βήμα ανάμεσα στα στερεά αρχικά συστατικά και το τελικό γυαλί, οι επιστήμονες μπορούν πλέον να την αξιοποιήσουν ως μια ευκαιρία για τη δημιουργία νέων χημικών διατάξεων.

Αυτός ο βαθμός ελέγχου ενδέχεται μελλοντικά να οδηγήσει στην κατασκευή υαλωδών υλικών ειδικά σχεδιασμένων για συγκεκριμένους ρόλους στην κατάλυση, τους χημικούς αισθητήρες και την οπτοηλεκτρονική.

Χειραγωγώντας το περιβάλλον γύρω από μεμονωμένα μεταλλικά κέντρα, οι ερευνητές θα μπορούσαν να αναπτύξουν εξαρτήματα που ρυθμίζουν το φως, τον μαγνητισμό ή τις χημικές αντιδράσεις με ασύγκριτα μεγαλύτερη ακρίβεια.