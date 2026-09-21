Θάνατος Μαζωνάκη: «Υπάρχει συνεργασία με την γιατρό και ανταλλαγή πελατών με αμοιβή 40 ευρώ» λέει στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή

Νέα στοιχεία για τη σχέση του υπνοθεραπευτή με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, τη σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας που είχε υπογραφεί τον Σεπτέμβριο του 2025, αλλά και τις επαφές του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, παρουσίασε ο δικηγόρος του, Γιάννης Γλύκας, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1.

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε ακόμη στους όρους της επαγγελματικής συνεργασίας με την κατηγορούμενη γιατρό, στην αμοιβή που είχε συμφωνηθεί, στα επαγγελματικά προσόντα του εντολέα του και στις συναντήσεις που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από τον θάνατό του.

Η σύμβαση συνεργασίας και η αμοιβή των 40 ευρώ

Για την επαγγελματική σχέση του υπνοθεραπευτή με την κατηγορούμενη γιατρό, ο Γιάννης Γλύκας ανέφερε ότι είχε καταρτιστεί σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας από τον Σεπτέμβριο του 2025. «Υπάρχει μια σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας, η οποία έχει καταρτιστεί από τον Σεπτέμβριο του 2025, βάσει της οποίας το ζευγάρι των γιατρών τού παρέχει χώρο επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη», δήλωσε.

Ερωτηθείς εάν υπήρχε συνεργασία και πριν από την υπογραφή της σύμβασης, απάντησε: «Ενδεχομένως να υπήρχε μια πιο αραιή συνεργασία και ανταλλαγή πελατών, αλλά μορφοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025».

Όπως διευκρίνισε, η συμφωνία περιλάμβανε και συγκεκριμένους οικονομικούς όρους, με αμοιβή 40 ευρώ ανά πρόσωπο. «Εμπεριέχει και συμφωνία για την αμοιβή. Η αμοιβή, η οποία είναι καταγεγραμμένη, είναι 40 ευρώ ανά πρόσωπο», είπε.

Σε ερώτηση σχετικά με πληροφορίες που ανέφεραν ότι η συνεργασία του υπνοθεραπευτή με τους γιατρούς είχε αρχίσει αρκετά χρόνια νωρίτερα, ο δικηγόρος σημείωσε ότι δεν έχει πλήρη εικόνα για το παρελθόν, καθώς η επαγγελματική σχέση με τον εντολέα του είναι πρόσφατη. «Επισημοποιήθηκε αυτή η σύμβαση της διεπιστημονικής συνεργασίας. Προφανώς, η δική μου σχέση με τον εντολέα μου είναι πολύ πρόσφατη. Δεν έχω προλάβει, μέσα από τις συναντήσεις μας, να αναζητήσω περισσότερα στοιχεία σε σχέση με το μακρινό παρελθόν».

Για το περιεχόμενο της συνεργασίας, πρόσθεσε: «Η μοναδική σχέση με την κατηγορούμενη γιατρό είναι η σύμβαση διεπιστημονικής συνεργασίας και τίποτα άλλο. Νομίζω ότι είναι σαφές. Είναι μια σχέση η οποία εδώ και έναν χρόνο είναι επίσημη και κατατεθειμένη στην Εφορία».

Όταν ρωτήθηκε τι προέβλεπε στην πράξη η συμφωνία, απάντησε: «Του προσέφερε ασθενείς και πλαισιωνόταν από τη γιατρό. 40 ευρώ το πρόσωπο».

Τι υποστήριξε για την ποινική διάσταση της υπόθεσης

Ο Γιάννης Γλύκας υποστήριξε ότι δεν υπάρχει αιτιώδης σύνδεση ανάμεσα στην παρουσία ή στη δραστηριότητα του υπνοθεραπευτή και στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. «Αυτό που είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει καμία αιτιώδης σχέση, αιτιώδης συνάφεια ή αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της όποιας παρουσίας αυτού του ανθρώπου στην υπόθεση και του αποτελέσματος», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι δεν προκύπτει συμμετοχή του εντολέα του ούτε με τη μορφή της συνέργειας ούτε με τη μορφή της ηθικής αυτουργίας. «Όταν η δίωξη είναι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τι σημαίνει ενδεχόμενος δόλος; Σημαίνει ότι βλέπω πως είναι πιθανό ένα αποτέλεσμα και το αποδέχομαι. Επουδενί δεν προκύπτει κάτι τέτοιο για συμμετοχή του, είτε στο πλαίσιο της απλής συνέργειας είτε στο πλαίσιο της ηθικής αυτουργίας».

Η συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη και το δεύτερο ραντεβού

Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή αναφέρθηκε και στην επαφή του εντολέα του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς και στο ιστορικό που φέρεται να έλαβε από τον τραγουδιστή. Όταν ρωτήθηκε τι είδους ιστορικό μπορούσε να λάβει ο εντολέας του, δεδομένου ότι δεν είναι γιατρός, ο δικηγόρος επέλεξε να αναφερθεί στη νομική διάσταση της υπόθεσης. «Νομίζω ότι το κέντρο βάρους της υπόθεσης, και σε αυτά που μπορώ να σας απαντήσω εγώ, είναι εάν έχει οποιαδήποτε συμμετοχή στο επελθόν αποτέλεσμα. Σε αυτό το αποτέλεσμα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο στον θάνατο», δήλωσε.

Όπως αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 η πρώτη συνάντηση του υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή πραγματοποιήθηκε εκτός ιατρείου, σε εστιατόριο. Στη συνέχεια είχε προγραμματιστεί δεύτερο επαγγελματικό ραντεβού στην Κηφισιά, το οποίο τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Για το δεύτερο ραντεβού, ο δικηγόρος σημείωσε: «Το όποιο ενδιαφέρον του συγκεκριμένου ανθρώπου έχει να κάνει με το αν θα προσέλθει στο επόμενο ραντεβού».