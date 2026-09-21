Υεμένη: Ζήτησε τη βοήθεια των ΗΠΑ στον πόλεμο με τους Χούθι – Επιφυλακτικός ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο ομόλογός του της Υεμένης, Ρασάντ αλ Αλίμι, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με την προέλαση των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι σε στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα. Ο Αλίμι ζήτησε τη βοήθεια των ΗΠΑ στον πόλεμο εναντίον των Χούθι, ωστόσο ο Τραμπ δεν ανέλαβε καμία σαφή δέσμευση για στρατιωτική βοήθεια. Ο Τραμπ έχει δηλώσει δημόσια ότι η Ουάσιγκτον είναι σε επαφή με τους Χούθι, τους οποίους οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική οργάνωση».

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Διεθνή Νέα

Χούθι
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο ομόλογός του της Υεμένης, Ρασάντ αλ Αλίμι. Ο Αλίμι ζήτησε τη βοήθεια των ΗΠΑ για την κυβέρνησή του στον πόλεμό της εναντίον των Χούθι.
  • Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανησυχητική προέλαση των φιλοϊρανών αντάρτων Χούθι σε θαλάσσιο πέρασμα κομβικής στρατηγικής σημασίας.
  • Ο Τραμπ δεν ανέλαβε καμία σαφή δέσμευση για στρατιωτική βοήθεια της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, ενώ δεν ανταποκρίθηκε ούτε στα σαουδαραβικά αιτήματα για στήριξη.

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Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο ομόλογός του της Υεμένης, Ρασάντ αλ Αλίμι, σύμφωνα με τέσσερις καλά πληροφορημένες πηγές.

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Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανησυχητική προέλαση των φιλοϊρανών αντάρτων Χούθι σε θαλάσσιο πέρασμα κομβικής στρατηγικής σημασίας.

Ο Αλίμι ζήτησε τη βοήθεια των ΗΠΑ για την κυβέρνησή του, η οποία στηρίζεται ήδη από τη Σαουδική Αραβία, στον πόλεμό της εναντίον των Χούθι που αυτόν τον μήνα, με μια αιφνιδιαστική επέλαση, κατέλαβαν εδάφη κατά μήκος του Στενού Μπαμ ελ Μάντεμπ, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας.

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Δύο από τις πηγές, μία υεμενίτικη και μία δυτική, είπαν ότι κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος αυτού ο Τραμπ δεν ανέλαβε καμία σαφή δέσμευση για στρατιωτική βοήθεια της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Ο Λευκός Οίκος και ο υπουργός Πληροφοριών της Υεμένης δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στα αιτήματα για κάποιο σχόλιο.

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Ο Τραμπ έχει δηλώσει δημοσίως ότι η Ουάσιγκτον είναι σε επαφή με τους Χούθι και ότι η οργάνωση αυτή διαβεβαίωσε ότι δεν θα βάλει στο στόχαστρο αμερικανικά πλοία. Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική οργάνωση» τους Χούθι.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν ανταποκρίθηκε επίσης στα σαουδαραβικά αιτήματα για στρατιωτική στήριξη του Ριάντ απέναντι στους Χούθι, όμως μετέδωσε πρόσφατα το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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