Ορμούζ: Επίθεση σε τάνκερ LPG από βλήμα άγνωστης προέλευσης – Σώο το πλήρωμα, συνεχίζει την πορεία του

Δεξαμενόπλοιο LPG επλήγη από βλήμα αδιευκρίνιστης προέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, με το πλήρωμα να παραμένει σώο και το πλοίο να συνεχίζει την πορεία του. Το περιστατικό λαμβάνει χώρα εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων στην περιοχή, όπου το Ιράν διεκδικεί τον έλεγχο των Στενών και η διακίνηση πετρελαίου έχει μειωθεί σημαντικά μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

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Διεθνή Νέα

Ιράν ΗΠΑ Στενά του Ορμούζ
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο στόχαστρο βλημάτων αδιευκρίνιστης προέλευσης βρέθηκε δεξαμενόπλοιο LPG στα Στενά του Ορμούζ. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή, ενώ το πλοίο συνεχίζει την πορεία του.
  • Το Ιράν διεκδικεί τον έλεγχο των Στενών και βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία, ωστόσο η πλειονότητα των δεξαμενόπλοιων που διασχίζουν την περιοχή ανήκουν πλέον στο Ιράκ.
  • Πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διακινούνταν ημερησίως μέσω του Ορμούζ. Ο έλεγχος των Στενών παραμένει ένα από τα κυριότερα σημεία τριβής στην εν εξελίξει σύρραξη.

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Στο στόχαστρο βλημάτων αδιευκρίνιστης προέλευσης βρέθηκε δεξαμενόπλοιο LPG στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), το πλοίο επλήγη από συντρίμμια κατά τη διάρκεια της διέλευσής του.

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Το πλοίο που αναχωρούσε βρισκόταν κοντά στο νησί Ταουάκουλ όταν ανέφερε το χτύπημα, ωστόσο συνεχίζει την πορεία του, προς το επόμενο λιμάνι προορισμού του.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ασφαλή.

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Το Ιράν, που διεκδικεί τον έλεγχο των Στενών, δεν επιτρέπει στα πλοία να περνούν χωρίς την άδειά του και βάζει συχνά στο στόχαστρο όσα το επιχειρούν.

Η εικόνα στο Ορμούζ και οι εξαγωγές του Ιράκ

Στο μεταξύ, η πλειονότητα των δεξαμενόπλοιων που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ ανήκουν πλέον στο Ιράκ, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιρακινού υπουργού Πετρελαίου Μπασίμ Μοχάμεντ Χουντάιρ.

Ο Ιρακινός υπουργός γνωστοποίησε ότι η χώρα του κατάφερε να εξαγάγει τέσσερα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε μία μόλις ημέρα εντός του Σεπτεμβρίου, προσθέτοντας ότι ο ημερήσιος μέσος όρος για τον τρέχοντα μήνα διαμορφώνεται στα 2,6 εκατομμύρια βαρέλια.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, είχε αναφέρει ότι «τουλάχιστον 10 εκατομμύρια βαρέλια» διέρχονταν καθημερινά από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Τη Δευτέρα, μιλώντας στο CNBC, δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει πόσο θα διαρκέσει η σύγκρουση με το Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, υπολογιζόταν ότι περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διακινούνταν ημερησίως μέσω του Ορμούζ.

Ο έλεγχος των Στενών παραμένει ένα από τα κυριότερα σημεία τριβής στις προσπάθειες για τον τερματισμό της σύρραξης.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Al Jazeera, Reuters

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