Γερμανία: Κλυδωνισμούς φέρνει η άνοδος του Die Linke στο Βερολίνο – Οι πρώτες κινήσεις του Φρίντριχ Μερτς

Ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προετοιμάζει μετωπική σύγκρουση με την επικεφαλής της Die Linke στο Βερολίνο, Ελίφ Εράλπ, μετά τη σημαντική υποχώρηση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στις πρόσφατες κρατιδιακές εκλογές. Ο Μερτς επιμένει στις μεταρρυθμίσεις και προανήγγειλε νομοθετική παρέμβαση για την απαγόρευση απαλλοτριώσεων κατοικιών, ενώ εξέφρασε ανησυχία για τον αντισημιτισμό στο Βερολίνο, κατηγορίες που απέρριψε η κοινοβουλευτική ομάδα της Αριστεράς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μετωπική σύγκρουση με τη Ελίφ Εράλπ, επικεφαλής της Die Linke στο Βερολίνο ετοιμάζει ο Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, καθώς το κόμμα των Χριστινιανοδημοκρατών κατέγραψε σημαντική υποχώρηση και στις χθεσινές εκλογές.
  • Ο Φρίντριχ Μερτς υπογράμμισε ότι «η Γερμανία βιώνει μια βαθιά αλλαγή του πολιτικού συστήματος των κομμάτων», αναφερόμενος στην άνοδο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και της Αριστεράς (Die Linke), ενώ δήλωσε την προσήλωσή του για «περισσότερες μεταρρυθμίσεις».
  • Σε αυτό το πνεύμα, ο Φρίντριχ Μερτς προανήγγειλε νομοθετική παρέμβαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης προκειμένου να «απαγορευθούν οι απαλλοτριώσεις κατοικιών». «Δεν θα υπάρξουν απαλλοτριώσεις», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς.

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Μετωπική σύγκρουση με τη Ελίφ Εράλπ, επικεφαλής της Die Linke στο Βερολίνο ετοιμάζει ο Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, καθώς το κόμμα των Χριστινιανοδημοκρατών κατέγραψε σημαντική υποχώρηση και στις χθεσινές εκλογές.

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«Γνωρίζω ότι σε αυτές τις κρατιδιακές εκλογές – τόσο πριν από δύο εβδομάδες στη Σαξονία – Άνχαλτ όσο και χθες – η ομοσπονδιακή πολιτική έπαιξε σημαντικό ρόλο, όπως και το πρόσωπό μου», έσπευσε να δηλώσει , ο Φρίντριχ Μερτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Αν και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ζήτημα παραίτησής του από την θέση του Καγκελάριου καθώς δεν τίθεται αμφισβήτηση από το κόμμα των Σοσιαλδημοκρατών, ο Φρίντριχ Μερτς είπε: «Μαζί, είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε τις ιστορικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Δεν πρόκειται για τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το δημοκρατικό μέλλον της χώρας μας».

Επιμένει στις μεταρρυθμίσεις ο Μερτς

«Η Γερμανία βιώνει μια βαθιά αλλαγή του πολιτικού συστήματος των κομμάτων», υπογράμμισε o Φρίντριχ Μερτς αναφερόμενος στην άνοδο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και της Αριστεράς (Die Linke). Ο ίδιος αναφερόμενος στα αποτελέσματα των εκλογών στο Βερολίνο είπε πως «περισσότερο από 40% των ψήφων πήγαν σε δυνάμεις που είναι καταστροφικές, αμφισβητούν το κοινοβουλευτικό μας σύστημα και προσπαθούν να κερδίσουν τον κόσμο με ριζοσπαστικές και υπεραπλουστευτικές λύσεις». Ο ίδιος, πάντως, δήλωσε την προσήλωσή του για «περισσότερες μεταρρυθμίσεις».

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Φρένο στις απαλλοτριώσεις κατοικιών βάζει ο Μερτς

Σε αυτό το πνεύμα, ο Φρίντριχ Μερτς προανήγγειλε νομοθετική παρέμβαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης προκειμένου να «απαγορευθούν οι απαλλοτριώσεις κατοικιών». Η δήλωσή του αποσκοπεί στο να βάλει φραγμό στην υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων της Ελίφ Εράλπ, ο συνδυασμός της οποίας εξελέγη (σ.σ. Die Linke) πρώτος στο Βερολίνο. «Δεν θα υπάρξουν απαλλοτριώσεις», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς.

Ενώ αναφερόμενος ο Φρίντριχ Μερτς σε αντισημιτικές θέσεις της υποψήφιας της Αριστεράς, δήλωσε ανήσυχος για το γεγονός ότι «στο Βερολίνο βιώνουμε έναν ανοιχτό, ριζοσπαστικό αντισημιτισμό». «Το να μην είναι πλέον ασφαλείς στη Γερμανία οι εβραϊκές ζωές, είναι η χειρότερη παρακαταθήκη των προηγούμενων ετών. Το CDU υποστηρίζει την ασφάλεια των Εβραίων στη Γερμανία και στο Βερολίνο», υπογράμμισε ο καγκελάριος.

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Απαντώντας στον Φρίντριχ Μερτς, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς στην γερμανική Βουλή, Χάιντι Ράιχινεκ απέρριψε τις κατηγορίες περί αντισημιτισμού στο κόμμα της, τονίζοντας ότι «υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και όποιος την υπερβαίνει, δεν έχει καμία θέση στο κόμμα».

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