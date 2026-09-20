Ελίφ Εράλπ: Η κόρη Τούρκων πολιτικών προσφύγων που διεκδικεί το Βερολίνο – Γιατί τη συγκρίνουν με τον Μαμντάνι

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Γεννήθηκε στη Γερμανία λίγες εβδομάδες αφότου οι γονείς της εγκατέλειψαν την Τουρκία για να γλιτώσουν από τις διώξεις που ακολούθησαν το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1980. Σήμερα, στα 45 της χρόνια, η δικηγόρος Ελίφ Εράλπ διεκδικεί την ηγεσία του Βερολίνου ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Αριστεράς (Die Linke), σε μια εκλογική αναμέτρηση που διεξάγεται με φόντο την άνοδο της ακροδεξιάς AfD και το ολοένα μεγαλύτερο κόστος στέγασης.

Η ιστορία της βρίσκεται στο επίκεντρο δημοσιεύματος του Türkiye Today, που την παρουσιάζει ως την πιθανή «Τουρκάλα Μαμντάνι» του Βερολίνου, παραπέμποντας στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι. Η σύγκριση βασίζεται στη μεταναστευτική καταγωγή τους, την πολιτική τους τοποθέτηση και την έμφαση που δίνουν στην οικονομική προσιτότητα των μεγάλων πόλεων.

Για την Εράλπ, η εκλογική μάχη της Κυριακής (20/9) συνδέει δύο από τα ζητήματα που κυριαρχούν στη δημόσια συζήτηση σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες: τη δυσκολία εύρεσης προσιτής κατοικίας και τη θέση των ανθρώπων με μεταναστευτικό υπόβαθρο στην πολιτική ζωή.

Από το πραξικόπημα στην Τουρκία στα έδρανα του Βερολίνου

Η Ελίφ Εράλπ γεννήθηκε στο Μόναχο το 1981, περίπου έναν μήνα μετά την άφιξη των γονιών της στη Γερμανία ως πολιτικών προσφύγων.

Η μητέρα της κατάγεται από τα Άδανα και ο πατέρας της από την Καισάρεια. Και οι δύο ήταν συνδικαλιστές και εγκατέλειψαν την Τουρκία μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1980.

«Μεγάλωσα σε ένα αριστερό περιβάλλον λόγω της οικογένειάς μου, αλλά η μητέρα και ο πατέρας μου δεν προσπάθησαν ποτέ να με κατευθύνουν ιδεολογικά», έχει δηλώσει η ίδια, σύμφωνα με το Türkiye Today, σε συνέντευξή της στο τουρκικό μέσο Oksijen.

Η ενασχόλησή της με την πολιτική ξεκίνησε σε μικρή ηλικία. Όπως έχει αφηγηθεί στην Deutsche Welle, όταν ήταν περίπου 10 ετών ίδρυσε μαζί με δύο φίλες της μια μικρή περιβαλλοντική ομάδα στο γκαράζ της ενοικιαζόμενης κατοικίας της οικογένειάς της.

«Ξεκίνησα ιδρύοντας μια “περιβαλλοντική λέσχη” με δύο φίλες μου και φτιάχνοντας αφίσες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος», θυμάται.

Αργότερα συμμετείχε σε κινητοποιήσεις κατά της πυρηνικής ενέργειας, καθώς και σε δράσεις κατά του ρατσισμού και του εκτοπισμού κατοίκων από τις γειτονιές τους εξαιτίας της αύξησης των τιμών των ακινήτων.

Δικηγόρος, ακτιβίστρια και υποψήφια για την ηγεσία της πρωτεύουσας

Η Εράλπ σπούδασε Νομική στο Αμβούργο και πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Πριν εκλεγεί στο κοινοβούλιο του Βερολίνου, εργάστηκε επί περίπου 11 χρόνια ως νομική σύμβουλος της Die Linke στην ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας.

Ζει στο Βερολίνο εδώ και 16 χρόνια και είναι μέλος του τοπικού κοινοβουλίου από το 2021. Το 2024 ανέλαβε καθήκοντα αναπληρώτριας προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς και το 2025 αναδείχθηκε αναπληρώτρια πρόεδρος της κομματικής οργάνωσης του κρατιδίου.

Η υποψηφιότητά της αφορά τη θέση της κυβερνώσας δημάρχου του Βερολίνου, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα πόλη και ένα από τα 16 ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας.

Το στεγαστικό στην κορυφή της ατζέντας: Θέλει να περάσουν κατοικίες στο Δημόσιο

Το κεντρικό θέμα της προεκλογικής εκστρατείας της Εράλπ είναι τα ενοίκια.

Η υποψήφια της Die Linke έχει συνδέσει την πολιτική της παρουσία με την υπεράσπιση των ενοικιαστών και ζητεί περιορισμό του κόστους στέγασης, αυστηρότερη αντιμετώπιση των υπερβολικών ενοικίων και μεγαλύτερο δημόσιο έλεγχο στην αγορά κατοικίας.

Η Αριστερά στηρίζει την εφαρμογή του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος του 2021 στο Βερολίνο, όταν το 57,6% όσων ψήφισαν τάχθηκε υπέρ της έναρξης της νομικής διαδικασίας για τη μεταφορά σε δημόσια ιδιοκτησία κατοικιών που ανήκουν σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες με περισσότερα από 3.000 διαμερίσματα.

Το δημοψήφισμα δεν επέφερε αυτομάτως απαλλοτριώσεις. Η Εράλπ, ωστόσο, ζητεί την υλοποίηση του αποτελέσματός του.

«Το Βερολίνο πρέπει να γίνει ένα καλύτερο μέρος για να ζει κανείς. Ιδιαίτερα τα ενοίκια πρέπει να μειωθούν», έχει δηλώσει στο τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Στις προτάσεις της περιλαμβάνονται ο περιορισμός των ενοικίων στα διαμερίσματα που ανήκουν στις δημόσιες εταιρείες κατοικίας του Βερολίνου και η δημιουργία ειδικής ομάδας για την αντιμετώπιση των υπερβολικών μισθωμάτων.

Γιατί τη συγκρίνουν με τον Ζόραν Μαμντάνι

Η σύγκριση με τον Ζόραν Μαμντάνι έχει αποκτήσει ιδιαίτερη θέση στα δημοσιεύματα για την εκστρατεία της.

Όπως αναφέρει το Türkiye Today, η Εράλπ έχει δηλώσει ότι χάρηκε για την πολιτική επιτυχία του δημάρχου της Νέας Υόρκης και εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει αντίστοιχη εξέλιξη στο Βερολίνο.

Πέρα από τα ενοίκια, δίνει έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών με μεταναστευτική καταγωγή στη δημόσια ζωή.

«Θέλω να ακολουθήσω μια πολιτική που ενώνει. Όλοι, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, πρέπει να συμμετέχουν. Αυτό δεν συμβαίνει αρκετά αυτή τη στιγμή», έχει δηλώσει στο Anadolu.

Υποστηρίζει επίσης την ενίσχυση της χρηματοδότησης οργανώσεων που εκπροσωπούν ανθρώπους με μεταναστευτική καταγωγή, ιδιαίτερα όσων δραστηριοποιούνται κατά του ρατσισμού.

Η θέση της απέναντι στην AfD

Η εκλογική αναμέτρηση διεξάγεται σε μια περίοδο αυξανόμενης επιρροής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD).

Η Εράλπ υποστηρίζει την απαγόρευση του κόμματος, το οποίο χαρακτηρίζει ρατσιστικό και αντιδημοκρατικό. Παράλληλα, έχει δηλώσει ότι μια ενδεχόμενη απαγόρευση δεν θα αρκούσε από μόνη της για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών που τροφοδοτούν την υποστήριξή του.

«Τα προβλήματα δεν προέρχονται από τους ανθρώπους με μεταναστευτικό υπόβαθρο ή από τους πρόσφυγες. Το πρόβλημα είναι η λανθασμένη πολιτική», έχει δηλώσει.

Κατά την ίδια, η ανασφάλεια γύρω από τη στέγαση και η αποδυνάμωση των κοινωνικών δικαιωμάτων πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν.

Γάζα και Νετανιάχου: «Αν έρθει στο Βερολίνο, θα αγωνιστώ για τη σύλληψή του»

Η Εράλπ έχει τοποθετηθεί και για τον πόλεμο στη Γάζα, καθώς και για τη στάση της Γερμανίας απέναντι στο Ισραήλ.

Αναφερόμενη στο διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει δηλώσει ότι θα υποστήριζε προσπάθειες εκτέλεσής του εάν εκείνος επισκεπτόταν το Βερολίνο.

«Αν ο Νετανιάχου έρθει στο Βερολίνο, θα αγωνιστώ εδώ για τη σύλληψή του. Η ομοσπονδιακή αστυνομία είναι πρωτίστως αρμόδια, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ», έχει πει.

Έχει επίσης επικρίνει τις αστυνομικές επεμβάσεις σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στη γερμανική πρωτεύουσα, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να σταματήσουν οι πρακτικές που η ίδια περιγράφει ως αστυνομική βία.

Η Τουρκία παραμένει το «δεύτερο σπίτι» της

Παρότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γερμανία, η Εράλπ διατηρεί στενούς δεσμούς με τη χώρα καταγωγής των γονιών της.

Ο πατέρας της και πολλοί συγγενείς της ζουν στην Τουρκία, την οποία επισκέπτεται κάθε χρόνο. Ως φοιτήτρια είχε πραγματοποιήσει και πρακτική άσκηση στην Κωνσταντινούπολη.

«Αγαπώ πολύ την Τουρκία. Μετά το Βερολίνο, είναι το δεύτερο σπίτι μου», έχει δηλώσει στη Hürriyet.

Στις συνεντεύξεις της μιλά επίσης για την τουρκική κουζίνα, τις οικογενειακές παραδόσεις και τη μουσική που ακούει.

«Αγαπώ τον Ταρκάν από τα νεανικά μου χρόνια. Ακούω επίσης πολύ τη Σερτάμπ Ερενέρ», έχει πει, εξηγώντας ότι προτιμά την τουρκική ποπ της δεκαετίας του 1990 όταν βρίσκεται μόνη της.

Για την Εράλπ, η σχέση με την Τουρκία συνυπάρχει με μια πολιτική διαδρομή που έχει εξελιχθεί εξ ολοκλήρου στη Γερμανία. Στις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου, η κόρη δύο πολιτικών προσφύγων διεκδικεί πλέον το ανώτατο αξίωμα της γερμανικής πρωτεύουσας.