Εντ Σίραν: «Αδικαιολόγητος και δυσανάλογος» ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα – Ζήτησε συγγνώμη για την απομάκρυνση του Μακλμορ από την περιοδεία του

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Τη σιωπή του για τη διαμάχη που προκάλεσε η απομάκρυνση του ράπερ Μακλμορ από την αμερικανική περιοδεία του έσπασε ο Εντ Σίραν, ζητώντας συγγνώμη από τη σκηνή συναυλίας στη Φιλαδέλφεια. Ο Βρετανός τραγουδιστής χαρακτήρισε την κατάσταση στη Γάζα «καταστροφική, αδικαιολόγητη και δυσανάλογη», ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για τη δυνατότητα ιδιοκτητών συναυλιακών χώρων να αποκλείουν καλλιτέχνες εξαιτίας όσων λένε δημόσια.

Μιλώντας το Σάββατο (19/9) στο Lincoln Financial Field της Φιλαδέλφειας, στην πρώτη του συναυλία μετά την απομάκρυνση του Μακλμορ, ο Σίραν αναγνώρισε ότι έκανε λάθη στον χειρισμό της υπόθεσης.

«Χρειάστηκε να πάρω και να εφαρμόσω δύσκολες αποφάσεις, κάνω λάθη και λυπάμαι πάρα πολύ», είπε στο κοινό, σύμφωνα με το Reuters.

Η τοποθέτησή του σηματοδότησε αλλαγή στάσης σε σχέση με τις δηλώσεις του νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν είχε γράψει στο Instagram ότι οι θεατές των συναυλιών του «δεν περιμένουν ένα πολιτικό φόρουμ».

«Καταστροφικός, αδικαιολόγητος και δυσανάλογος» ο πόλεμος στη Γάζα

Στην αρχή της συναυλίας, ο Εντ Σίραν αναφέρθηκε τόσο στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023 όσο και στον πόλεμο που ακολούθησε στη Λωρίδα της Γάζας.

Χαρακτήρισε «φρικτή» την επίθεση της Χαμάς, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι στο Ισραήλ.

Παράλληλα, περιέγραψε τον επακόλουθο πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα ως «καταστροφικό, αδικαιολόγητο και δυσανάλογο», αναφερόμενος στους χιλιάδες νεκρούς και στον εκτοπισμό σχεδόν ολόκληρου του πληθυσμού της περιοχής.

Ο τραγουδιστής καταδίκασε επίσης τη «συστημική αδικία» στη Δυτική Όχθη, όπου η ισραηλινή κυβέρνηση έχει επιτρέψει τη μεγάλη επέκταση των εβραϊκών οικισμών.

Πώς ξεκίνησε η διαμάχη με τον Μακλμορ

Η αντιπαράθεση ξέσπασε όταν ο Μακλμορ ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι απομακρύνθηκε από την περιοδεία του Σίραν, στην οποία συμμετείχε ως καλλιτέχνης που εμφανιζόταν πριν από τον Βρετανό σταρ.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο ράπερ, ο ιδιοκτήτης των New England Patriots, Ρόμπερτ Κραφτ, ενημέρωσε τον Σίραν ότι ο Μακλμορ δεν θα επιτρεπόταν να εμφανιστεί στο Gillette Stadium, στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης, όπου έχουν προγραμματιστεί συναυλίες στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου.

Ο Μακλμορ υποστήριξε επίσης ότι ο Κραφτ και άλλοι ιδιοκτήτες σταδίων απαίτησαν την απομάκρυνσή του από την περιοδεία, μετά τη δημόσια έκφραση υποστήριξής του προς τους Παλαιστινίους.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια συναυλίας στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, ο ράπερ είχε φωνάξει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» («Free Palestine»).

Κατά τον ίδιο, οι ιδιοκτήτες των χώρων διεμήνυσαν στον Σίραν ότι δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τις συναυλίες του στις εγκαταστάσεις τους εάν ο Μακλμορ παρέμενε στην περιοδεία.

Ο Βρετανός τραγουδιστής είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η απόφαση απομάκρυνσης του ράπερ δεν ήταν δική του. Άλλοι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της περιοδείας αποχώρησαν στη συνέχεια, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς τον Μακλμορ.

«Αυτό δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβαίνει στον ελεύθερο κόσμο»

Παρότι η περιοδεία συνεχίστηκε χωρίς τον Μακλμορ, ο Σίραν δήλωσε το Σάββατο ότι ανησυχεί βαθιά για την πρακτική των συναυλιακών χώρων να ελέγχουν και να αξιολογούν το περιεχόμενο των δημόσιων τοποθετήσεων των καλλιτεχνών.

«Αυτό συμβαίνει σε τόσα πολλά μέρη όπου εμφανίζομαι σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβαίνει στον ελεύθερο κόσμο», ανέφερε.

Η δήλωσή του έγινε μπροστά στο κοινό της Φιλαδέλφειας, έπειτα από ημέρες αντιδράσεων για την απομάκρυνση του Μακλμορ.

Ed Sheeran was close to tears as he spoke before his concert in Philadelphia and admitted that he had made a mistake. On the genocide in Gaza, he said: “This is a humanitarian issue, and I cannot hide how I feel about it anymore.” “What happened in Israel and at the Nova music… pic.twitter.com/nhQxiufcpa — Mukhtar (@I_amMukhtar) September 20, 2026

Διχασμένες αντιδράσεις από θαυμαστές και συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων

Πριν από τη συναυλία, θεατές που μίλησαν στο Reuters εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις για τη διαμάχη.

Η 55χρονη Τζόι ΒανΡούλερ, εκπαιδευτικός από το Πότσταουν της Πενσιλβάνια, δήλωσε ότι υποστηρίζει και τους δύο καλλιτέχνες.

«Δεν χρειάζεται να είναι πολιτικό ζήτημα. Έχει να κάνει με τη μουσική, υποστηρίζουμε και τους δύο και όλα είναι καλά», είπε έξω από το στάδιο.

Διαφορετική άποψη εξέφρασε ο 62χρονος Χαβιέρ Ερνάντες, σχεδιαστής από το Άλενταουν, ο οποίος πήγε στη συναυλία έπειτα από πρόσκληση της κόρης του.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Μακλμορ «δεν θα έπρεπε να είχε μιλήσει για πολιτική», εκτιμώντας ότι έτσι δημιουργήθηκε αφορμή για αντιπαραθέσεις. «Θα έπρεπε απλώς να το είχε αφήσει», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, δεκάδες διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων συγκεντρώθηκαν σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από τον χώρο της συναυλίας.

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης δήλωσαν ότι στόχος τους ήταν να ενημερώσουν τους θεατές για τις συνθήκες στη Γάζα και να αναδείξουν τη δράση τοπικών οργανώσεων που υποστηρίζουν τους Παλαιστινίους.