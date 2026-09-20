Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Η ελληνική κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι “κβαντική παιδίατρος” και αυτό τα λέει όλα»

Ο Υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του στο X, επέκρινε τη Μαρία Καρυστιανού για τους ισχυρισμούς της περί «κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης», δηλώνοντας ότι αυτή δεν υφίσταται επιστημονικά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη Μαρία Καρυστιανού και τα όσα υποστήριξε σε συνέντευξή της για την «κβαντική ιατρική».
  • «Η ελληνική κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι “κβαντική παιδίατρος” και αυτό τα λέει όλα», δήλωσε ο υπουργός Υγείας.
  • Ο υπουργός κατηγόρησε την πρόεδρο της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ότι «προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα ψέματα που πουλάει στους ασθενείς της περί “κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης” … έμπλεξε όλες τις εφαρμογές της επιστήμης της κβαντικής φυσικής».

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«Η ελληνική κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι “κβαντική παιδίατρος” και αυτό τα λέει όλα» αναφέρει σε ανάρτησή του στο X o Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με τη Μαρία Καρυστιανού και τα όσα υποστήριξε σε συνέντευξή της για την «κβαντική ιατρική».

Ο υπουργός Υγείας κατηγόρησε την πρόεδρο της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ότι: «προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα ψέματα που πουλάει στους ασθενείς της περί “κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης” η οποία δεν υφίσταται επιστημονικά και άρα λέει ψέματα, έμπλεξε όλες τις εφαρμογές της επιστήμης της κβαντικής φυσικής».

«Η ουσία παραμένει η Ελληνική Κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι “κβαντική παιδίατρος” και αυτό τα λέει όλα» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Σήμερα στην πρωινή εκπομπή του OPEN η Μαρία Καρυστιανού προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα ψέματα που πουλάει στους ασθενείς της περί «κβαντικής ιατρικής εξειδίκευσης» η οποία δεν υφίσταται επιστημονικά και άρα λέει ψέματα, έμπλεξε όλες τις εφαρμογές της επιστήμης της κβαντικής φυσικής κλπ, μετά πέταξε και για μένα και τα νανογιλέκα με διάφορα πράγματα που δεν έχω πει ποτέ για να γλιτώσει. Αλλά η ουσία παραμένει η Ελληνική Κοινωνία είχε πιστέψει μία κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι «κβαντική παιδίατρος» και αυτό τα λέει όλα».

Γεωργιάδης

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