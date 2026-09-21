Συγκρατημένη αισιοδοξία για τη 16χρονη που έπεσε από ταράτσα στη Νάξο – Κούνησε τα άκρα της μετά πέντε ημέρες

Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί ως προς την κατάσταση της 16χρονης, η οποία την περασμένη Πέμπτη έπεσε από την ταράτσα σπιτιού σε χωριό της Νάξου. Σήμερα κατάφερε να κουνήσει τα άκρα της έπειτα από πέντε ημέρες νοσηλείας.

Σύμφωνα με το cyclades.gr, κούνησε τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών της δίνοντας ελπίδες για ανάρρωση στην οικογένειά της. Παράλληλα, φαίνεται να ανταποκρίνεται σταδιακά σε ακουστικά ερεθίσματα, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις βγήκαν καθαρές.

Σε περίπτωση που η υγεία της συνεχίσει να βελτιώνεται οι γιατροί αναμένεται να επιχειρήσουν σταδιακά να μειώσουν τη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, ώστε το κορίτσι να υποστηρίζεται με οξυγόνο.

Η 16χρονη είχε μεταφερθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Νάξου και στη συνέχεια με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε η ανήλικη.

Παράλληλα, ο άνδρας, στο σπίτι του οποίου φέρεται να βρισκόταν η κοπέλα εκείνη την ημέρα, είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους μέχρι να πραγματοποιηθεί η δίκη.

Ο πατέρας της ανήλικης προχώρησε σε μήνυση σε βάρος του, καταγγέλλοντας αρπαγή ανηλίκου. Ωστόσο, εκείνος αρνείται την κατηγορία και δηλώνει αθώος.