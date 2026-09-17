Νάξος: Στη ΜΕΘ 16χρονη που έπεσε από ταράτσα – Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάστασή της

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Σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου της Αθήνας νοσηλεύεται μία 16χρονη, η οποία έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της σε χωριό της Νάξου, αργά το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η πτώση παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η ανήλικη είχε επιστρέψει στο σπίτι της αργά το βράδυ και, λίγο αργότερα, έπεσε από την ταράτσα της οικίας.

Σύμφωνα με το Cyclades24 η 16χρονη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Νοσοκομείο Νάξου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασής της.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, δρομολογήθηκε η αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας.

Η ανήλικη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Οι γιατροί παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς την εξέλιξή της.

Τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου.