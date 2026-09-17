Νάξος: Στη ΜΕΘ 16χρονη που έπεσε από ταράτσα – Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάστασή της

Μία 16χρονη έπεσε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, από την ταράτσα του σπιτιού της στη Νάξο. Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Νοσοκομείο Νάξου και στη συνέχεια αεροδιακομίστηκε στην Αθήνα, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • 16χρονη νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου της Αθήνας, μετά από πτώση από την ταράτσα του σπιτιού της στη Νάξο.
  • Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή, ενώ δρομολογήθηκε η αεροδιακομιδή της σε κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.
  • Οι συνθήκες της πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστες, με το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου να διερευνά το περιστατικό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου της Αθήνας νοσηλεύεται μία 16χρονη, η οποία έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της σε χωριό της Νάξου, αργά το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η πτώση παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η ανήλικη είχε επιστρέψει στο σπίτι της αργά το βράδυ και, λίγο αργότερα, έπεσε από την ταράτσα της οικίας.

Σύμφωνα με το Cyclades24 η 16χρονη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Νοσοκομείο Νάξου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασής της.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, δρομολογήθηκε η αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε κεντρικό νοσοκομείο της Αθήνας.

Η ανήλικη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή. Οι γιατροί παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς την εξέλιξή της.

Τις ακριβείς συνθήκες της πτώσης διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Νάξου.

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