Live η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΕΡΤ – «Δεν προβλέπεται συνάντηση με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη»

Δείτε τη συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ.

«Δεν προβλέπεται συνάντηση με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη»

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Παραδέχθηκε ότι καταγράφεται επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επανέλαβε όμως ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε ανταγωνισμό δηλώσεων, επιμένοντας στη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα που απορρέει από το Διεθνές Δίκαιο. «Η καλύτερη προστασία της ελληνικότητας των νησιών είναι ενίσχυση των ακριτών», υπογράμμισε.