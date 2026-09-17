ΣΥΡΙΖΑ – Παναγιωτόπουλος: «Ακούσαμε με χαρά το μήνυμα της Βάσιας Αναστασίου για συνεργασία – Να το εμπεδώσει και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ»

Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του εκπροσώπου του Γιώργου Παναγιωτόπουλου, εκφράζει την ικανοποίησή του για το μήνυμα συνεργασίας της Βάσιας Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ, καλώντας την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να εμπεδώσει αυτή την προοπτική.

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Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανοιχτός για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Γιώργος Παναγιωτόπουλος.
  • Ο κ. Παναγιωτόπουλος δήλωσε ότι «με χαρά ακούσαμε το μήνυμα της κυρίας Αναστασίου και εύχομαι αυτό να το εμπεδώσει και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ».
  • Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, είχε δηλώσει πως «ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να είναι ένα κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε προγραμματικά».

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Ανοιχτός για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ όπως ανέφερε στην ΕΡΤ o εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας του κόμματος, Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει το μήνυμα του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Βάσιας Αναστασίου για μια δυνητική συνεργασία των δύο πολιτικών χώρων, ο κ. Παναγιωτόπουλος δήλωσε: «την τιμά, την τιμά γιατί είδε ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο θέλει να έχει εποικοδομητικό ρόλο σε μια προοδευτική συγκυβέρνηση. Ούτε παρακαλάμε κανέναν, ούτε αποφεύγουμε κανέναν. Εμείς με χαρά ακούσαμε το μήνυμα της κυρίας Αναστασίου και εύχομαι αυτό να το εμπεδώσει και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, γιατί κανένας μόνος του δεν μπορεί να ανατρέπει τον μηχανισμό εξουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγιωτόπουλος.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει εμείς προχωράμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν» συμπλήρωσε.

Τι είπε η Βάσια Αναστασίου

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να είναι ένα κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε προγραμματικά. Έχοντας δει το πρόγραμμά του, βλέπω συγκλίνουσες απόψεις», δήλωσε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο του Alpha.

Η ίδια τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει ένα αυτόνομο εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης, θέτοντας παράλληλα σαφείς «κόκκινες γραμμές» απέναντι στη ΝΔ, ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεννόησης με δυνάμεις της αντιπολίτευσης στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων.

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